Vatandaşın etekleri zil çaldı! Metro market dev indirimlerini duyurdu! Kağıt havlu 2 katlı 6'lı 54,90 TL'ye düştü!

Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki indirimler, ekonomik zorluklarla başa çıkmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. İşte Metro Market'in kampanyalı ürünleri ve fiyatları:

Aro Limon Kolonyası 1L: 56,75 TL

Ariel Toz Çamaşır Deterjanı Parlak Renkli: 209,90 TL

Ariel Çamaşır Deterjanı Dağ Esintisi 4.5KG: 209,90 TL

Arko Men Tıraş Köpüğü Cool 200ML: 69,90 TL

Aro Ayçiçek Yağı 2L: 62,00 TL

Uni Baby Şampuan 700ML: 69,90 TL

Metro Chef Cage Free Yumurta 30lu Beyaz: 89,90 TL

Duru Doğal Sabun Saf 4lü Rahatlık 70G: 59,75 TL

Palette Saç Boyası Permanent Natural: 59,90 TL

Duru Beyaz Sabun 4lü Beyaz 150G: 71,50 TL

Emotion Deodorant Romance 150ML: 80,50 TL

Fairy Platınum Bulaşık Makinesi Tableti: 339,90 TL

Arko Men Tıraş Köpüğü Sensıtıve 200ML: 69,90 TL

Prima Fırsat Paketi Bebek Bezi Xxl 34lü: 339,99 TL

Prima Fırsat Paketi Bebek Bezi Mini 72li: 339,99 TL

Prima Fırsat Paketi Bebek Bezi Mıdı 62li: 274,09 TL

Prima Fırsat Paketi Bebek Bezi Maxi 54lü: 339,99 TL

Duru Beyaz Sabun 4lü Lavanta: 71,50 TL

Aro Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 16lı: 79,90 TL

Selpak 3katlı Tuvalet Kağıdı 32li: 199,90 TL

Aro Kağıt Havlu 2 Katlı 6lı: 54,90 TL

Metro Market'te yer alan bu kampanyalı ürünlerle, günlük ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. Ekonomik açıdan rahatlamak isteyenler için Metro Market, birçok seçenek sunuyor. Güncel fiyatları ve kampanyaları takip ederek, bütçenizi daha iyi yönetebilirsiniz.