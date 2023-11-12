Advert

Vatandaşın ağzı kulaklarına vardı: Devletten 150.000 TL faiz yok, geri ödeme yok! Hibe müjdesi açıklandı

Türkiye'de yükselen kredi faiz oranları, vatandaşların bankalardan kredi çekme olanağını zorlaştırırken, devletin sağladığı faizsiz destek kredileri ön plana çıkmış durumda.

Vatandaşın ağzı kulaklarına vardı: Devletten 150.000 TL faiz yok, geri ödeme yok! Hibe müjdesi açıklandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 12:24

Bu destekler arasında İŞKUR tarafından sunulan faizsiz ve geri ödemesiz hibe kredi desteği özellikle dikkat çekiyor. İŞKUR, engelli vatandaşlar ve eski hükümlüler için özel kredi paketlerini duyurdu. İşte bu kredilerle ilgili başvuru şartları ve detaylar...

İŞKUR Hibe Kredi Başvuru Şartları

İŞKUR, engelli vatandaşlara yönelik olarak bir hibe kredi desteği sunuyor. Bu destek, işgücü kaybının en az %40 olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenen engelli kişilere sunulmakta. İŞKUR'un internet sitesinde yer alan Başvuru Rehberi'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanacak projeler ile e-Devlet üzerinden “Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği” için başvurulabiliyor.

İŞKUR Eski Hükümlü Kredisi Başvuru Koşulları

Eski hükümlülere yönelik olarak da bir destek mevcut. Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvurular sonucunda, tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde en fazla 90.000 TL, diğer sektörlere ait projelerde ise en fazla 110.000 TL'ye kadar kuruluş desteği verilmekte. Bu destek, kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsıyor.

 

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Bu krediler için başvurular, İŞKUR'un il ve ilçe şubeleri üzerinden yapılabilecek. Başvuru sürecinde yapılan incelemeler sonucunda aranan kriterleri karşılayan kişilere 150 bin liraya kadar sıfır faizli kredi desteği sağlanacak. Bu destekler, özellikle faiz yükü altında ezilen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Not: Bu haberde yer alan bilgiler, İŞKUR tarafından yapılan açıklamalardan derlenmiştir ve usakgundem.com tarafından yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Bu krediler, özellikle kendi işini kurmak isteyen ancak finansal kaynaklara erişimde zorluk çeken engelli vatandaşlar ve eski hükümlüler için büyük bir imkan sunuyor.

Benzer Haberler
Ziraat Bankası'ndan çılgın kampanya! 15.721 TL taksitle 2 milyon lira konut kredisi veriliyor Ziraat Bankası'ndan çılgın kampanya! 15.721 TL taksitle 2 milyon lira konut kredisi veriliyor
Otomobil fiyatlarında U dönüşü! Araba almanın şimdi tam zamanı mı? İşte detaylar Otomobil fiyatlarında U dönüşü! Araba almanın şimdi tam zamanı mı? İşte detaylar
Selçuk Geçer 2024 yerel seçimler sonrası dolar kurunun kaç para olacağını açıkladı! Selçuk Geçer 2024 yerel seçimler sonrası dolar kurunun kaç para olacağını açıkladı!
Hükümetin zam planı deşifre oldu: Asgari ücret için zam rakamı karara bağlandı Hükümetin zam planı deşifre oldu: Asgari ücret için zam rakamı karara bağlandı
Gönüllere maya çalan efsane kredi kampanyası başvuru patlaması yapacak! 200 bin TL veriliyor! 059 faiz oranı var Gönüllere maya çalan efsane kredi kampanyası başvuru patlaması yapacak! 200 bin TL veriliyor! 059 faiz oranı var
EYT’li olamayana kademeli emeklilik tablosu güncellendi EYT’li olamayana kademeli emeklilik tablosu güncellendi
ÇOK OKUNANLAR
Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...
  • 07-11-2023 14:51

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...