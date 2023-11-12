Vatandaşın ağzı kulaklarına vardı: Devletten 150.000 TL faiz yok, geri ödeme yok! Hibe müjdesi açıklandı

Bu destekler arasında İŞKUR tarafından sunulan faizsiz ve geri ödemesiz hibe kredi desteği özellikle dikkat çekiyor. İŞKUR, engelli vatandaşlar ve eski hükümlüler için özel kredi paketlerini duyurdu. İşte bu kredilerle ilgili başvuru şartları ve detaylar...

İŞKUR Hibe Kredi Başvuru Şartları

İŞKUR, engelli vatandaşlara yönelik olarak bir hibe kredi desteği sunuyor. Bu destek, işgücü kaybının en az %40 olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenen engelli kişilere sunulmakta. İŞKUR'un internet sitesinde yer alan Başvuru Rehberi'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanacak projeler ile e-Devlet üzerinden “Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği” için başvurulabiliyor.

İŞKUR Eski Hükümlü Kredisi Başvuru Koşulları

Eski hükümlülere yönelik olarak da bir destek mevcut. Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvurular sonucunda, tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde en fazla 90.000 TL, diğer sektörlere ait projelerde ise en fazla 110.000 TL'ye kadar kuruluş desteği verilmekte. Bu destek, kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsıyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Bu krediler için başvurular, İŞKUR'un il ve ilçe şubeleri üzerinden yapılabilecek. Başvuru sürecinde yapılan incelemeler sonucunda aranan kriterleri karşılayan kişilere 150 bin liraya kadar sıfır faizli kredi desteği sağlanacak. Bu destekler, özellikle faiz yükü altında ezilen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Not: Bu haberde yer alan bilgiler, İŞKUR tarafından yapılan açıklamalardan derlenmiştir ve usakgundem.com tarafından yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Bu krediler, özellikle kendi işini kurmak isteyen ancak finansal kaynaklara erişimde zorluk çeken engelli vatandaşlar ve eski hükümlüler için büyük bir imkan sunuyor.