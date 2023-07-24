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Vatandaş sevinç gözyaşları döktü! 18-36 yaş arasındakilere 350.000 TL hibe verilecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sunulan genç girişimci destekleri, 18 yaşını geçmiş olan gençlere büyük fırsatlar sunuyor.

Vatandaş sevinç gözyaşları döktü! 18-36 yaş arasındakilere 350.000 TL hibe verilecek!
Yayın Tarihi : 2023-07-24 20:26

18-36 yaş arasındakilere 350.000 TL hibe verilecek! Vatandaş sevinç gözyaşları döktü-  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sunulan genç girişimci destekleri, 18 yaşını geçmiş olan gençlere büyük fırsatlar sunuyor. Bu destek kapsamında, KOSGEB tarafından sağlanan kredi ve hibe seçenekleri ile genç girişimcilerin iş kurmaları ve kendi alanlarında başarıya ulaşmaları hedefleniyor. Bu makalede, bakanlığın sunduğu 350 bin TL'lik girişimci desteğinin detayları ve başvuru süreci hakkında bilgi vereceğiz.

Genç girişimcilere yönelik sunulan destek kapsamında, kredi ve hibe seçenekleri 70 bin lira ile 380 bin lira arasında değişiyor. Bu destekler, geri ödemesiz olarak sağlanabileceği gibi hibe şeklinde de vatandaşlara sunulabiliyor. Bu durum, genç girişimcilerin finansal yük altına girmeden işlerini kurmalarına ve büyütmelerine olanak tanıyor.

Vatandaş sevinç gözyaşları döktü! 18-36 yaş arasındakilere 350.000 TL hibe verilecek!

Kredi ve hibe desteğinden faydalanmak isteyen 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar, başvurularını KOSGEB aracılığıyla kolaylıkla iletebiliyor. Başvuru süreci oldukça hızlı ve basit bir şekilde tamamlanabiliyor. Ancak kredi başvurusu yapan genç girişimcilerden eğitim almaları talep ediliyor. KOSGEB, genç girişimcileri iş dünyasında daha başarılı olabilmeleri için çeşitli kurslara yönlendiriyor. Bu eğitimler sayesinde, genç girişimciler iş dünyasının gerekliliklerini öğrenerek, daha iyi işletme stratejileri geliştirebiliyorlar.

Bakanlığın bu destekleri sadece genç girişimcilerin iş kurmalarını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yeni mezun gençlerin de iş sahibi olmalarına olanak tanıyor. Eczacılık bölümü mezunu gençlere, eczane açabilmeleri için destek verilecek. Ayrıca, hukuk, tıp, diş hekimliği ve veterinerlik gibi bölümlerden mezun olan gençler de kendi ofislerini açmaları için hibe desteğinden faydalanabilecekler. 36 yaşını geçmemiş olan tüm yeni mezun gençler, bu destek kapsamında 350 bin TL'ye kadar destek alabilecekler. Bu da, gençlerin iş kurma ve girişimcilik yolunda önlerinde büyük bir fırsat olduğunu gösteriyor.

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