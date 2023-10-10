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Vatandaş şenlenecek! IBAN numaranıza tek sefer için 1000 TL yatıyor! Son tarih belli oldu

Türkiye'nin köklü kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, Ekim ayının ilk günlerinde başlattığı yeni kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez, beyaz eşya ve elektronik eşya alışverişlerine yönelik cazip fırsatlar sunan bir kampanya ile müşterilerini sevindirdi. Ziraat Bankası'nın bu kampanyası kapsamında, müşterilere bin TL hediye edeceği duyuruldu.

Vatandaş şenlenecek! IBAN numaranıza tek sefer için 1000 TL yatıyor! Son tarih belli oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 09:19

IBAN numaranıza tek sefer için 1000 TL yatıyor! Son tarih belli oldu! Vatandaş şenlenecek- Ziraat Bankası'nın beyaz eşya ve elektronik eşya alışverişlerine yönelik düzenlediği bu kampanya, müşterilere cazip fırsatlar sunuyor. Bin TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma şansı, alışveriş yaparken ekonomik bir avantaj sağlayabilir. Ancak kampanya detaylarını dikkatle incelemek ve katılım şartlarına uymak önemlidir. Ziraat Bankası, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik farklı kampanyalarla destek vermeye devam ediyor. Bu tür fırsatları kaçırmamak için bankanın resmi web sitesini veya şubelerini ziyaret etmek faydalı olacaktır.

Kampanya ile ilgili detayları ve fırsatları yakından incelediğimizde, Ziraat Bankası'nın teknolojiden gıdaya, akaryakıttan kırtasiyeye kadar birçok alanda düzenlediği kampanyaların çeşitliliğini gözler önüne seriyoruz. Şimdi, bu bankanın sunduğu son kampanya ile ilgili ayrıntılara birlikte göz atalım.

Bin TL Hediye Bankkart Lira Fırsatı

Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, beyaz eşya ve elektronik eşya sektörüne yönelik yapılan harcamaları ödüllendiriyor. Kampanya kapsamında, bir kerede 5 bin TL ve üzeri harcama yapan müşterilere 250 TL Bankkart Lira hediye ediliyor. Ayrıca, 20 bin TL ve üzeri harcama yapan müşteriler için ise bin TL Bankkart Lira hediyesi sunuluyor.

Bu kampanya ile hem beyaz eşya hem de elektronik eşya alışverişlerinizde ekstra avantajlar elde edebilirsiniz. Kampanya, 31 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Kampanya Detayları

Kampanyanın bazı önemli detayları şu şekildedir:

Kampanya, beyaz eşya sektörü olmayan e-ticaret ve fiziki üye işyerlerinden yapılan alışverişleri kapsamamaktadır.

Sadece Bireysel Bankkart, Bankkart Başak ve Bankkart Business sahibi müşterileri için geçerlidir.

Kampanya müşteri bazında gerçekleşmektedir. Her bir kişi, kampanya süresi boyunca maksimum bin TL ödül kazanabilir.

Kazanılan ödül, Bankkart Lira tutarı olarak kartlara anında aktarılır.

İşlem tutarı için Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özellikleri ile gerçekleşen işlemler kampanyaya dahildir.

Kampanyaya sadece asıl kart sahibi müşteriler katılabilir.

E-ticaret hizmeti veren üye işyerlerinden yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.

Karta para yükleme işlemleri kampanya kapsamında yer almaz.

Nakit çekim, ön provizyon, iade, iptal ve Bankkart Lira kullanım işlemleri kampanyaya dahil değildir.

Kampanya süresi boyunca yapılan işlemlerin iade veya iptal edilmesi durumunda, hediye edilen Bankkart Liralar geri alınır ve hesaba veya kredi kartına borç olarak yansıtılır.
 

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