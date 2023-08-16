Vatandaş Kapalıçarşıya akın etti! Gram altın fiyatlarının tavan yapacağı tarih verildi!

Gram altın fiyatlarının tavan yapacağı tarih verildi! Vatandaş Kapalıçarşıya akın etti- Son zamanlarda altın yatırımcıları, uzman isimlerin tahminleriyle gelecekteki gelişmeleri öngörmeye çalışıyorlar. Altın fiyatlarındaki rekor yükselme trendinin sona erdiği bir dönemde, uzmanlar önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğine dair değerli görüşlerini paylaşıyorlar.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu belirsiz dönemde altın yatırımı yapmayı düşünenlerin merak ettiği sorulara ışık tutuyor. Memiş'e göre, ABD'nin enflasyon verisinin beklentileri aşması, ons altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyen bir faktör oldu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, görüşleriyle birçok kişinin yatırım kararlarını şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Açıklamalarına göre, enflasyon verisinin açıklanması ve buna bağlı olarak ons altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, gram altın fiyatlarını da aşağıya çekti. Şu an için, kritik bir destek seviyesi olarak 1.918 dolar belirlendi. Eğer ons altın bu seviyenin altında bir haftalık kapanış yaparsa, 1.890 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Memiş, yatırımcıların bu süreçte 1.890-1.960 dolar aralığını yakından takip etmeleri gerektiğini öneriyor.

Yıl Sonunda 2.000 Dolar Üzerine Çıkabilir

İslam Memiş'e göre, ons altın fiyatının yıl sonuna kadar 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor. Eğer Fed, faiz artışı sinyali vermezse, ons altının 2.080-2.150 dolar aralığında hareket etmesi öngörülebilir.

Altın sahiplerine önerilerde bulunan İslam Memiş, serbest piyasa ile ekran fiyatı arasındaki farkın kotadan kaynaklanan talep artışını destekleyebileceğine dikkat çekiyor. Bu bağlamda, gram altının serbest piyasada her zaman ekran fiyatına kıyasla 50 TL daha yüksek olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Uzun Vadede Olumlu Beklenti

Uzman Memiş'e göre, kısa vadede bazı baskılara rağmen, yıl sonuna kadar ons altının 2.000 dolar seviyesinin üzerinde bir seyir izlemesi bekleniyor. Altın sahiplerine, aceleci davranmamaları ve fiyat değişimlerini yakından takip ederek karar almaları öneriliyor.

Bu açıklamalar ve tahminler sadece bilgi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi içermemektedir. Herhangi bir yatırım kararı almadan önce uzman görüşlerine danışmanız önerilir.

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