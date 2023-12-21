Valorant Son Güncellemede Yeni Bir Silah Tasarladı!

Valorant'ın yeni güncellemesiyle birlikte silah tasarımları gündeme geldi. Diğerlerinden farklı olarak bir silah daha oyuna eklenecek.

Valorant Son Güncellemede Yeni Bir Silah Tasarladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-12-2023 19:00

VALORANT, Riot Games tarafından geliştirilen ve yayınlandığı 2020 yılından bu yana popülerliğini koruyan bir FPS oyunudur. Oyuncular arasında yüksek popülaritesine rağmen, oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana yeni bir silah eklenmemişti. Ancak, son dönemde ortaya çıkan iddialar, oyunseverler için heyecan verici bir gelişmeyi işaret ediyor.

Keskin Nişancı Silahı Geliyor

Sızan bilgilere göre, VALORANT’a Outlaw adında yeni bir keskin nişancı silahı eklenecek. Bu bilgiler, oyunun mevcut silah seçeneklerini genişletecek ve oyunculara yeni bir deneyim sunacak. Yeni silahın fiyatının 2 bin 400 kredi olacağı ve bu özelliğiyle Marshall'dan daha pahalı, Operator'dan ise daha ucuz olacağı belirtiliyor. Outlaw'un özellikleri arasında, çift mermi atma kapasitesi ve vücut isabeti halinde yarı zırhlı düşmanları tek vuruşta etkisiz hale getirebilme yeteneği bulunuyor. Bu özellikler, silahın vücut hasarının 140 olduğunu gösteriyor.

10 Ocak 2024'ü Bekleyin

Yeni silahın VALORANT'ın 8. bölümünün başlangıcı olan 10 Ocak 2024'te oyuna dahil edilmesi bekleniyor. Ancak bu bilginin henüz resmi olarak teyit edilmediği, dolayısıyla farklı bir tarihte de eklenebileceği ifade ediliyor. Oyuncular şimdilik bu gelişmeyi heyecanla bekliyor. Ayrıca, VALORANT'ın 8. bölümünde yeni bir ajanın da oyuna ekleneceği söyleniyor. Bu ajanın “Sentinel” veya “Initiator” olarak adlandırılacağı ve düellocu türünde olacağı tahmin ediliyor. Bu gelişmeler, oyunun dinamiklerini zenginleştirecek ve oyunculara yeni stratejiler ve oyun tarzları sunacak.

Benzer Haberler
Asgari Ücret Zammı %40'dan %60'a Çıktı! Yeni Maaşlar Memurla Yarışacak! Asgari Ücret Zammı %40'dan %60'a Çıktı! Yeni Maaşlar Memurla Yarışacak!
SGK'lı Çalışanlara Meclis'ten Onay! 8240 TL Ödenmesi Kararlaştırıldı! SGK'lı Çalışanlara Meclis'ten Onay! 8240 TL Ödenmesi Kararlaştırıldı!
Bu Oyuna Para Yatıranlar Soğuk Su İçsin! Binlerce oyuncu Parasını Geri Almaya Çalışıyor! Bu Oyuna Para Yatıranlar Soğuk Su İçsin! Binlerce oyuncu Parasını Geri Almaya Çalışıyor!
Emekli Promosyonlarına Zam Yapan Bankalar Belli Oldu Emekli Promosyonlarına Zam Yapan Bankalar Belli Oldu
Vakıfbank'ın haberi geldi! Taşıt kredisi alacaklara 250000 TL ödenecek! Vakıfbank'ın haberi geldi! Taşıt kredisi alacaklara 250000 TL ödenecek!
Emekliye Müjde: Aile Destek Programı İle Yardım Parası Verilecek, E-Devletten Hemen Alın Emekliye Müjde: Aile Destek Programı İle Yardım Parası Verilecek, E-Devletten Hemen Alın
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!
  • 19-12-2023 18:31

Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!
  • 20-12-2023 12:01

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!
  • 19-12-2023 10:03

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!
  • 18-12-2023 10:06

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!
  • 18-12-2023 09:51

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!