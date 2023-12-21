Valorant Son Güncellemede Yeni Bir Silah Tasarladı!

VALORANT, Riot Games tarafından geliştirilen ve yayınlandığı 2020 yılından bu yana popülerliğini koruyan bir FPS oyunudur. Oyuncular arasında yüksek popülaritesine rağmen, oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana yeni bir silah eklenmemişti. Ancak, son dönemde ortaya çıkan iddialar, oyunseverler için heyecan verici bir gelişmeyi işaret ediyor.

Keskin Nişancı Silahı Geliyor

Sızan bilgilere göre, VALORANT’a Outlaw adında yeni bir keskin nişancı silahı eklenecek. Bu bilgiler, oyunun mevcut silah seçeneklerini genişletecek ve oyunculara yeni bir deneyim sunacak. Yeni silahın fiyatının 2 bin 400 kredi olacağı ve bu özelliğiyle Marshall'dan daha pahalı, Operator'dan ise daha ucuz olacağı belirtiliyor. Outlaw'un özellikleri arasında, çift mermi atma kapasitesi ve vücut isabeti halinde yarı zırhlı düşmanları tek vuruşta etkisiz hale getirebilme yeteneği bulunuyor. Bu özellikler, silahın vücut hasarının 140 olduğunu gösteriyor.

10 Ocak 2024'ü Bekleyin

Yeni silahın VALORANT'ın 8. bölümünün başlangıcı olan 10 Ocak 2024'te oyuna dahil edilmesi bekleniyor. Ancak bu bilginin henüz resmi olarak teyit edilmediği, dolayısıyla farklı bir tarihte de eklenebileceği ifade ediliyor. Oyuncular şimdilik bu gelişmeyi heyecanla bekliyor. Ayrıca, VALORANT'ın 8. bölümünde yeni bir ajanın da oyuna ekleneceği söyleniyor. Bu ajanın “Sentinel” veya “Initiator” olarak adlandırılacağı ve düellocu türünde olacağı tahmin ediliyor. Bu gelişmeler, oyunun dinamiklerini zenginleştirecek ve oyunculara yeni stratejiler ve oyun tarzları sunacak.