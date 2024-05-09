Vakıfbank'tan Akaryakıt Alışverişlerine Özel: 150 TL Worldpuan Sizleri Bekliyor!

Vakıfbank, müşterilerini heyecanlandıran bir kampanyayla yine karşımızda! Mayıs ayının başından itibaren geçerli olan bu özel fırsat, akaryakıt alışverişlerini daha da keyifli hale getiriyor. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Vakıfbank Worldcard sahipleri, yapacakları akaryakıt alışverişlerinde büyük avantajlar elde edecekler. Detaylara birlikte göz atalım ve bu muhteşem fırsattan nasıl yararlanabileceğinizi öğrenelim.

1. Yakıt Alışverişlerinizde Kazançlı Çıkın!

Vakıfbank'ın sunduğu bu özel kampanya, akaryakıt alışverişlerinizi daha da kazançlı hale getiriyor. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Vakıfbank Worldcard ile gerçekleştireceğiniz dört adet 1000 TL ve üzeri akaryakıt alışverişinde toplamda 150 TL Worldpuan kazanacaksınız. Bu muhteşem fırsattan yararlanmak için yapmanız gerekenler oldukça basit!

2. Kampanya Detayları ve Katılım Şartları

Kampanyaya katılmak için Vakıfbank Worldcard'ınızı kullanarak akaryakıt alışverişlerinizi yapmanız yeterli. Ancak unutmayın, her bir alışverişinizin en az 1000 TL ve üzeri olması gerekiyor. Kampanya müşteri bazında geçerli olup, ek kartlar da kampanyaya dahil ediliyor. Ancak bazı işlemler kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek. İşte detaylar:

BusinessCard’lar, Bankomat Kartlar, e-ticaret, mail order, nakit çekim ve yurt dışı işlemleri kampanyaya dahil değildir.

İade, iptal ve puan kullanımı işlemleri de kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

3. Worldpuanları Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kazandığınız Worldpuanları, Vakıfbank Worldcard'ınızla yapacağınız alışverişlerde veya çeşitli kampanyalarda kullanabilirsiniz. Worldpuanlarınızı biriktirerek özel indirimlerden, hediyelere kadar pek çok avantajdan faydalanabilirsiniz. Bu nedenle, kazandığınız Worldpuanları değerlendirmeyi unutmayın!

4. Diğer Güncel Fırsatları Takip Edin!

Vakıfbank, müşterilerine sürekli olarak çeşitli fırsatlar sunuyor. Akaryakıt alışverişlerine özel bu kampanyanın yanı sıra, giyimden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede geçerli olan indirim ve kampanyalarla alışverişinizi daha da keyifli hale getirebilirsiniz.