VakıfBank Worldcard İle Masrafsız ve Faizsiz Nakit Avans Fırsatı!

VakıfBank Worldcard sahiplerine özel bir kampanya ile karşınızdayız! Artık Worldcard'unuzla 5 taksitli, faizsiz ve masrafsız şekilde 2.000 TL eşit taksitle ödeyebileceğiniz 10.000 TL nakit avans fırsatını kaçırmayın!

Nakit Avans Fırsatı:

VakıfBank Worldcard'unuzla başvurduğunuzda, 10.000 TL'ye kadar nakit avans limitiniz dahilinde faizsiz ve masrafsız olarak 5 eşit taksitte 2.000 TL'yi ödeyebilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirmek için tek yapmanız gereken VakıfBank internet bankacılığı veya mobil uygulamasını kullanarak Taksitli Nakit Avans menüsünden yararlanmak.

Başvuru Nasıl Yapılır?

VakıfBank Worldcard başvurusu için Vakıfbank resmi internet sitesi girebilirsiniz ve burada başvuru linkine tıklayabilirsiniz. Başvurunuz onaylandıktan sonra kartınızı teslim aldığınızda, nakit avans limitiniz otomatik olarak tanımlanacak ve hemen kullanıma hazır olacaktır.

Kampanya detayları hakkında daha fazla bilgi almak için 4440724 numaralı telefonu arayabilir ilgili detayları kontrol edebilirsiniz.

Bu fırsatı kaçırmayın! VakıfBank Worldcard ile nakit avansınızı hemen kullanmaya başlayın ve alışverişlerinizde özgürlüğün tadını çıkarın!