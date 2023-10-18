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Vakıfbank KPSS şartsız personel alımı: Memur, müfettiş ve uzman yardımcılığı sınavı başvuru şartları açıklandı

Vakıfbank, çeşitli pozisyonlarda çalışmak üzere yeni personel alımı yapmaya hazırlanıyor.

Vakıfbank KPSS şartsız personel alımı: Memur, müfettiş ve uzman yardımcılığı sınavı başvuru şartları açıklandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-10-2023 13:34

Başvurular 17 Ekim'de başladı ve 1 Kasım 2023'e kadar devam edecek. İşte başvurular hakkında detaylar:

Alınacak Personel Türleri

  • Müfettiş Yardımcısı
  • BT Müfettiş Yardımcısı
  • Kontrolör Yardımcısı
  • BT Kontrolör Yardımcısı
  • Uzman Yardımcısı
  • Memur (Şube)
  • Memur (Müşteri İletişim Merkezi)

Vakıfbank, uzun yıllardır finans sektöründe köklü bir geleneği ve deneyimi ile ön plana çıkan bir bankadır. Kurulduğu günden itibaren Türk ekonomisine ve toplumuna katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Başvuru Şartları

Başvurular için bazı önemli şartlar bulunmaktadır:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • 1 Ocak 1993 tarihinden sonra doğmuş olmak,
  • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak,
  • Hapis cezası almamış olmak,
  • Bankadan daha önce işten çıkarılmamış olmak,
  • Mezuniyet şartlarına uymak,
  • Bedensel ve ruhsal sağlık şartlarına uymak,
  • Askerlik görevini yapmış veya erteleme veya muafiyet durumu olmak.

İlana başvurular, Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacaktır. Adaylar, ilgili sınav başvuru formunu doldurarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru ücreti 200 TL'dir ve online ödeme yöntemleri ile ödenecektir.

İş Başvuruları

Vakıfbank'ın açık pozisyonlarına başvurular 17 Ekim 2023 tarihinde başlamıştır ve 1 Kasım 2023'e kadar sürecektir. Başvuruların kabul edilmesi için tüm başvuru şartlarının eksiksiz bir şekilde karşılanması gerekmektedir.

Banka memuru alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar için başvuru süreci oldukça detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Başvuru kılavuzunu dikkatle inceleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Mülakat ve Sınav

Başvuran adaylar, 2 Aralık 2023 tarihinde sınava alınacaktır. Sınav, çeşitli illerde yapılacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarına göre pozisyonlarına yerleştirileceklerdir.

Vakıfbank, bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylara büyük bir fırsat sunmaktadır. Başvuruların son tarihine kadar başvurularını tamamlayarak, geleceğe yönelik önemli bir adım atmış olabilirler.

 

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