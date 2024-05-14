Vakıfbank Duyurdu, Asgari Ücretle Çalışan Kişiler Alabilecek! 50 bin TL nakit kredi anında ödenecek! 

Vakıfbank yeni yaptığı açıklama sonrasında asgari ücret ile çalışan kişilere, son iş yerlerinde 6 aydır sigortası olması durumunda 50 bin TL vereceğini açıkladı. Vakıfbank tarafından yapılan bu açıklama sonrasında, Başvuru şartlarına uygun olanlar için hemen aynı gün içinde destek verilecektir. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda, Kredi notu ve Kredi sicili uygun olan herkes 50 bin TL alabileceklerdir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek bu kredilerde 50 bin TL ödeme almak için yapmanız çok basit...

MAYIS AYINDA ÖDENECEK!

Mayıs ayı içinde başvuru yapan 18 yaş üzeri ve şartlara uygun olan herkes alabilecek. Vakıfbank üzerinden nakit kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak 50 bin TL kredi için 36 ay vade ile kredi alabileceklerdir. 36 ay vadeye kadar kredi alacak kişiler, hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini hesaplarına atabileceklerdir. Başvuru için banka şubelerine giderek işlem yapabilecek veya bankaya gitmeden de kredinizi hemen hesaba atabileceksiniz.

Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden verilecek bu kredilerde, şartlara uygun olan kişiler 3 ay ertelemeli kredi başvurusu yapabilir. Asgari ücretle çalışıyorsanız hemen başvuru yaparak kredi alabilirsiniz.