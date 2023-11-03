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Vakıfbank 5.700 TL taksitle 100.000 TL kredi dağıtıyor! Başvuru ekranı an itibari ile herkese açık

Hayallerindeki arabaya kavuşmak isteyenler için VakıfBank, 48 aya varan vade seçenekleri ve dikkat çeken faiz oranlarıyla taşıt kredisi kampanyasını başlattı.

Vakıfbank 5.700 TL taksitle 100.000 TL kredi dağıtıyor! Başvuru ekranı an itibari ile herkese açık
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-11-2023 11:00

Bu kapsamlı kampanya, farklı ödeme planlarıyla birçok bütçeye uygun çözümler sunuyor. Aylık eşit taksitlerden balon ödemeye, üç ayda bir ödeme seçeneklerinden, üç ay ödemesiz dönemlere kadar geniş bir yelpaze sunan VakıfBank, taşıt hayalini gerçekleştirmek isteyen herkesi bekliyor.

Otomobil sahibi olmanın hayalini kuran binlerce kişiye müjde VakıfBank’tan geldi. Banka, yeni taşıt kredisi kampanyası ile müşterilerine özel olarak tasarladığı ödeme seçenekleri ve faiz oranlarıyla araç almayı daha ulaşılabilir kılıyor. Bu özel kampanya, farklı gelir düzeylerinden insanların, hayallerindeki sıfır kilometre araçlarına ulaşmalarını kolaylaştırıyor.

Esnek Ödeme Seçenekleri ve Cazip Faiz Oranları

 VakıfBank’ın taşıt kredisi, ödeme gücüne göre ayarlanmış esnek planlar sunuyor. İster aylık eşit taksitlerle düzenli bir ödeme planı tercih edin, isterseniz ilk üç ay ödeme yapmadan mali durumunuzu düzenleyin. Üç ayda bir ödeme seçeneği ile bütçenizi sarsmadan ödemelerinizi yapabilir veya son taksitte yapacağınız balon ödeme ile aylık taksitlerinizi daha da düşürebilirsiniz. Ayrıca, değişken taksitli ödeme planı ile ekonomik dalgalanmalara karşı esnek kalabilirsiniz.

Kampanyanın Detayları

Bu kampanya kapsamında, sıfır kilometre araçlar için belirlenen fatura değerine göre değişen maksimum kredi tutarları şu şekilde sıralanıyor:

  • 400.000 TL'ye kadar olan araçlar için fatura değerinin en fazla %70'ine,
  • 800.000 TL'ye kadar olan araçlar için fatura değerinin en fazla %50'sine,
  • 1.200.000 TL'ye kadar olan araçlar için fatura değerinin en fazla %30'una,
  • 2.000.000 TL'ye kadar olan araçlar için ise fatura değerinin en fazla %20'sine varan kredi imkanları sunulmaktadır.

Vade seçenekleri araç fatura değerine göre belirlenmiş olup, 400.000 TL ve altı için maksimum 48 ay, 1.200.000 TL üzeri için ise maksimum 12 ay olarak belirlenmiştir.

Kredinin Özellikleri ve Maliyeti

 VakıfBank, 100.000 TL'lik bir taşıt kredisi için 48 ay vade ve aylık %4 faiz oranı sunuyor. Bu kredi için aylık taksit tutarı yaklaşık 5.700 TL olarak belirlenmiştir. Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0.5'i kadar olup, üzerinden %15 Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınmaktadır. Yıllık maliyet oranı ise tüm masraflar dahil edilerek %84,5512 olarak hesaplanmıştır.

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