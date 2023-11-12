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Vakıfbank 2 milyon TL SarıPanjur konut kredisi başvurusu rekor kırdı! Cep telefonundan SMS ile başvurun

Vakıfbank'tan yapılan son dakika açıklamasıyla, konut kredisi alanında önemli bir duyuru yapıldı. Banka, 2 milyon liraya kadar konut kredisi vereceğini bildirirken, bu kredinin maliyet tablosunu ve faiz oranlarını da paylaştı.

Vakıfbank 2 milyon TL SarıPanjur konut kredisi başvurusu rekor kırdı! Cep telefonundan SMS ile başvurun
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 14:53

Yeni konut almak isteyenler için sunulan bu kredi paketinde, 3,5'in üzerindeki faiz oranları dikkat çekiyor. Yüksek faiz oranlarına göre yapılan hesaplamalarda, çekilen kredi miktarının iki katından fazlasının geri ödeneceği görülüyor. İşte Vakıfbank konut kredisi başvuru detayları ve hesaplaması:

Kredi Özellikleri Açıklandı

Vakıfbank'ın SarıPanjur Ev Kredisi, uygun faiz oranları ve 120 aya kadar vade seçenekleriyle sunuluyor. Kredi, eşit taksitli, eşit anaparalı ve azalan taksitli alternatif planlarla alınabiliyor. Bu kampanya yalnızca yeni konut alımları için geçerli olup, kredili hayat sigortası zorunluluğu bulunuyor.

Cep Telefonundan SMS ile Başvuru İmkanı

Konut kredisi için cep telefonu üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Başvuru yapacak kişilerin "KONUT, T.C. Kimlik No., Aylık Gelir" bilgilerini birer boşluk bırakarak 5724'e SMS göndermeleri gerekiyor. Örnek mesaj: "KONUT 11111111111 3000"

 

2 Milyon Lira Konut Kredisi Detayları

Bankanın sunduğu 2 milyon lira konut kredisi, 120 ay vade ve yüzde 3.79 faiz oranı ile veriliyor. Bu vadede çekilecek kredinin aylık taksit ödemesi 76 bin 683 lira olarak hesaplanmıştır. Toplam geri ödeme miktarı ise 9 milyon 218 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu kredi paketi, yüksek miktarda konut alımı yapmayı planlayan kişiler için önemli bir finansal destek oluşturuyor.

Geri Ödeme ve Maliyet Analizi

Vakıfbank'ın sunmuş olduğu 2 milyon lira değerindeki konut kredisinin toplam geri ödemesi, 9 milyon 218 bin lira olarak belirlendi. Bu, kredi çeken kişilerin, kredi miktarının yaklaşık 4,5 katı kadar bir geri ödeme yapacakları anlamına geliyor. Bu maliyet analizi, yüksek faiz oranlarının uzun vadede ne kadar büyük bir mali yük oluşturabileceğini gözler önüne seriyor.

Kimler Başvurabilir?

Vakıfbank'ın konut kredisi, özellikle yeni konut almayı planlayan kişilere yönelik bir finansal destek sağlıyor. Krediye başvuru yapacak kişilerin belirli kredi notu ve gelir düzeyi kriterlerini karşılaması gerekiyor. Kredinin, hem bireysel müşterilere hem de yatırımcılara yönelik olduğu belirtiliyor.

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Kredi başvurusu yapacak kişilerin, başvuru formunu doldurması, kimlik belgesi, gelir belgesi ve satın almayı planladıkları konutun bilgilerini bankaya sunmaları gerekiyor. Başvurular hem banka şubelerinden hem de online platformlar üzerinden yapılabiliyor.

 

 

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