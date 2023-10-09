Uzmanlar Uyardı! Zehir ile beslenen o kelebeğin tırtılına dokunan yanıyor

Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Satar, bu özel kelebeğin zakkum bitkisinin toksik ve zehirli yapraklarıyla beslendiğini belirtti. Prof. Dr. Satar, "Enteresan canlılar. Nasıl zehri tolere ettikleri konusu bilimsel olarak hâlâ araştırılıyor. Tırtıl hallerinde bazılarının tüyleri var ve bu tüyler zehirli olabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu kelebeklere dokunmamalarını özellikle tavsiye ediyorum" şeklinde uyarıda bulundu.

İskenderun ilçesindeki askeri personel, kelebeği görüntüledikten sonra bu ilginç canlı hakkında bilgi almak için Prof. Dr. Ali Satar'a ulaştı. Satar, kelebeğin "kamuflaj ustası" olarak bilindiğini, bu nedenle askerin kamuflajına konmasının oldukça ilginç olduğunu dile getirdi. Kelebeğin renkleri ve desenleri ile doğal ortamında nasıl mükemmel bir şekilde kamufle olduğu bilim insanları için ayrı bir araştırma konusu olabilir.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, Hatay'da cep telefonu kamerasıyla görüntülenen 'mekik kelebeği' hakkında önemli bilgiler paylaştı. Görüntüleri inceledikten sonra bu benzersiz kelebeğin, geceleri uçabilen ve 'dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği' olarak bilinen bir tür olduğunu ifade etti.

Satar, bu kelebeğin havada asılı durabilme yeteneğine sahip olduğuna dikkat çekerek, bu özelliğin doğada nadir görülen bir yetenek olduğunu belirtti. Kelebeğin beslenme alışkanlıklarından da bahseden Satar, "Mekik kelebeği, insanlar için toksik etkisi bulunan zakkum bitkisiyle besleniyor. Ancak bu zehirli maddeleri tolere edebiliyorlar." dedi.

Zakkum bitkisinin nasıl tolere edildiği konusunda bilimsel çalışmaların devam ettiğini belirten Prof. Dr. Satar, bu kelebeğin ergin halinin insanlara herhangi bir zararı olmadığını ancak tırtıl hallerinde bulunan tüylerin potansiyel olarak zehirli olabileceğini, bu nedenle bu tırtıllara dokunmamanın daha uygun olacağını vurguladı.



'MEKİK KELEBEĞİ' OLARAK DA BİLİNEN 'ŞAHİN GÜVESİ'

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, mekik kelebeği ya da diğer adıyla 'şahin güvesi' hakkında bilgilendirme yaptı. Bu kelebeklerin, yaşadıkları ortamlara adapte olan renk ve desenleriyle avcılardan korunduğunu ifade etti. Satar, "Bu canlılar, renkleri ve desenleri sayesinde doğada mükemmel bir şekilde kamufle olabiliyorlar. Avcı böceklerden ya da kuşlardan korunma amacıyla bu kamufle yeteneklerini kullanıyorlar." dedi.

Prof. Dr. Satar, şahin güvesinin Türkiye'de yaz aylarında sıkça gözlendiğini, bu canlıların özellikle sıcak bölgelerde, Marmaris'ten Hakkari'ye kadar birçok farklı yerde rastlanabileceğini belirtti. Kelebeklerin ergin hallerinin gündüz dinlenme esnasında olduğuna ve genelde yeşillik alanlarda bulunduğuna da dikkat çekti.

Bunun yanında, bu kelebeklerin, insanlar için toksik olan zakkum bitkisiyle beslendiklerine ve bu zehri nasıl tolere edebildiklerine dair bilimsel araştırmaların sürdüğünü aktaran Satar, "Bu canlılar gerçekten ilginç. Özellikle bazı tırtıl hallerindeki tüylerinin zehirli olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu kelebeklere direkt dokunmaması ve onlara zarar vermemesi gerekiyor. Çünkü bu kelebekler, bu zehri tolere edebildikleri için, doğrudan temasta bulunmak istenmeyen durumlara yol açabilir." şeklinde uyarıda bulundu.