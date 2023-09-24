Uzmanlar Açıkladı! O vitamin tam bir Covid savaşçısı

Covid salgını uzunca bir süre tüm dünyayı etkisi altına aldı ve milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Her ne kadar pandemiyi geride bırakmış olsak da Covid yeni varyantlarıyla hayatımızda kalma konusunda direniyor. Hal böyle olunca insanlar hala Covid'e karşı kendilerini korumak için bazı yollar arıyor. Uzmanlar Covid'den korunmak isteyenlerin bolca D vitamini tüketmelerini öneriyor. Peki D vitamini gerçekten Covid'e karşı etkili bir koruma yöntemi mi?

D Vitamini Covid'e Karşı Korur mu?

Bu soru pandemi döneminin en çok tartışılan konularından biri olmuştu. D vitamini tüketmenin Covid'e yakalanma oranını düşürdüğüne dair baskın bir görüş bulunuyor. Vücudunda olması gerekenden daha düşük seviyede D vitamini bulunan insanların Covid'e karşı daha duyarlı olduğunu savunan doktorların olduğu da bir gerçek. Bu durumda D vitamini takviyesi almak Covid'e karşı etkili bir korunma yöntemi olabilir. Yapılan bir araştırmaya göre, Covid'e yakalanan hastaların yüzde 80'inde düşük D vitamini seviyesi tespit edildi. Ancak bazı hastaların ise D vitamini seviyesi olması gerektiği düzeyde olmasına karşın yine de Covid'e yakalandığı görüldü.

Yüksek D Vitamini Enfeksiyon Riskini Azaltıyor

İnsan vicudunda olması gereken optimum D vitamini seviyesi 30 ng/ml. Pandemi döneminde D vitamini üzerinde yapılan bir araştırma, D vitamini seviyesi normal düzeyde olan bireylerin, D vitamini normalin üzerinde olan yani 40 ng/ml olan biraylerden daha fazla Covid'e yakalandığını gösterdi.

Covid ile D vitamini arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için yürütülen bilimsel çalışmalar devam ediyor. D vitamini takviyesi abartılmadığı sürece insan sağlığına aşırı zararlar vermez. Bugüne kadar yapılan araştırmalara ve bilimsel çalışmalara göre, D vitamini seviyesi yüksek veya normal olan insanların Covid'e yakalanma oranı daha düşük. Bu sebeple Covid'den korunmak isteyen vatandaşların D vitamini takviyesi almaları öneriliyor.