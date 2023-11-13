Uzman isim dobra dobra söyledi, herkes kuyumculara akın etti! Gram altındaki dev değişim için tarih verildi

İslam Memiş, altın yatırımı düşünenler için değerli bilgiler sunuyor. ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, ons altın fiyatlarını yükseltti. Memiş'e göre, bu durum, altın yatırımcılarının stratejilerini etkileyebilir.

Gram Altın Fiyatlarında Yaşanan Değişimler

Memiş'in açıklamalarına göre, enflasyon verisinin ardından ons altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ve satış baskısı, gram altın fiyatlarını da etkiledi. Şu anda ons altın için belirlenen kritik destek seviyesi 1.918 dolar. Eğer ons altın bu seviyenin altında bir haftalık kapanış yaparsa, 1.890 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Yatırımcıların bu fiyat aralığını yakından takip etmeleri öneriliyor.

Yıl Sonu Beklentileri ve Olası Senaryolar

İslam Memiş, yıl sonuna kadar ons altın fiyatının 2.000 dolar seviyesini aşmasını bekliyor. Fed'in faiz artırımına gitmemesi durumunda, ons altının 2.080-2.150 dolar aralığında hareket etmesi mümkün görünüyor.

Altın Sahiplerine Yönelik Öneriler

Memiş, altın sahiplerine serbest piyasa ve ekran fiyatı arasındaki farkın kotadan kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, gram altın fiyatının serbest piyasada ekran fiyatından 50 TL daha yüksek olabileceği anlamına geliyor.

Kısa Vadeli Beklentiler ve Yatırımcı Stratejileri

Kısa vadede bazı baskılara rağmen, yıl sonuna kadar ons altının 2.000 doların üzerinde bir seyir izlemesi bekleniyor. Bu bağlamda, altın sahiplerine aceleci davranmamaları, fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri ve kararlarını buna göre vermeleri öneriliyor.

Yatırım Kararları ve Uzman Görüşleri

Yukarıda belirtilen tahminler ve açıklamalar, yatırımcılara bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemekte olup, yatırım kararları alırken uzman görüşlerinin yanı sıra kendi araştırmalarınızı ve değerlendirmelerinizi de dikkate almanız önem taşır. Altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmek ve güncel verileri analiz etmek, doğru yatırım kararları almanızda size yardımcı olacaktır.

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.