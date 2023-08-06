Uzak akraba, dede, anne, baba, teyze ve amcadan miras kalmış olabilir! Ekran açıldı hemen kontrol edin

Bu mirasların varlığını öğrenmenin çeşitli yolları bulunmaktadır. Türkiye'de vatandaşlar, kişilere ait tapu kayıtlarını basit ve ücretsiz bir şekilde sorgulayabilirler. Bu sayede, sadece kendi mirasları değil, başkalarına ait gayrimenkuller hakkında da bilgi sahibi olabilirler.

E-Devlet ve Web Tabu Miras Kaydı Sorgulama

Türkiye'de vatandaşlar, öncelikle kendilerine ait olan gayrimenkulleri ve tapu kayıtlarını internet üzerinden kolayca sorgulayabilmektedirler. Sorgulama işlemleri için e-Devlet sistemlerine giriş yapabilir ya da Web Tabu uygulamasını kullanabilirler.

Tapu Kayıt Sorgulama Ekranı

Tapu kayıt sorgulama işlemleri için öncelikle vatandaşlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait olan Web Tabu uygulamalarına giriş yapmalıdır. Bu uygulamalara erişim sağlamak için kuruma bağlı resmi sayfaları ziyaret edebilirler.

Web Tabu uygulama sayfasına erişim sağlayan kişiler, sistemlere giriş yapmalıdır. Giriş için iki seçenek bulunmaktadır. Eğer daha önce şifre oluşturulmuşsa, T.C. kimlik numarası ve kendi oluşturdukları şifre ile sisteme girebilirler.

E-Devlet ile Web Tabu Giriş

Henüz şifre oluşturulmamış olan vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile Web Tabu uygulamasına giriş yapabilirler. Web Tabu giriş sayfasına erişim sağlayan kişiler, "Menü" bölümüne girerek "Taşınmaz İşlemleri" sekmesinden sorgulama işlemini kolayca gerçekleştirebilirler.

Açılan ekranda, mirasçısı olduğunuz ve sahip olduğunuz gayrimenkuller listelenecektir. Bu sayfa üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait olan tüm mülkleri inceleyebilirsiniz.

Türkiye'de vatandaşlar miras konusunda merak ettikleri bilgilere, e-Devlet ve Web Tabu uygulamaları aracılığıyla kolayca ulaşabilirler. Bu sorgulama işlemleri, mirasçısı olunan gayrimenkuller hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.