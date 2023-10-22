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Uygun ihtiyaç kredisi geldi! Tek bir mesajla Akbank'tan hesaplara 45 bin TL yatırılacak

Maaş öncesinde nakit ihtiyacı olan pek çok kişi, düşük faiz arayışıyla bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi fırsatlarını değerlendirmeye başlıyor.

Uygun ihtiyaç kredisi geldi! Tek bir mesajla Akbank'tan hesaplara 45 bin TL yatırılacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-10-2023 08:45

Kampanya kapsamında sunulan 45 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi, 36 aya kadar vade seçeneğiyle müşterilere sunuluyor. Akbank'ın sunduğu düşük faiz oranlarıyla geri ödeme de oldukça kolay hale geliyor. Akbank, ülkemizdeki en güvenilir bankalardan biri olarak bilinir ve müşterilerine sunduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasıyla finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor.

Kampanya Detayları

Akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilmek için kredi notunuzun belirli bir seviyede olması gerekmektedir. Akbank müşterileri, bu kampanyaya mobil uygulama üzerinden tek tıkla başvuru yapabilirler. Ayrıca, SMS üzerinden de başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. SMS ile başvuru yapmak isteyenler, "kredi" yazıp bir boşluk bırakarak ve 11 haneli TC kimlik numaralarını yazarak bu mesajı 4425'e gönderebilirler. Ancak, müşteri olmayan kişilerin başvurularında banka tarafından bazı ek belgeler talep edilebilir.

İhtiyaç Kredisi Başvuru Koşulları

İhtiyaç kredisi başvurusu yapabilmek için bazı temel koşulları karşılamanız gerekmektedir:

  • Başvuru yapacak kişinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
  • Risk ve istihbarat kaydında olumsuz bir durumun bulunmamış olması gerekmektedir.

İhtiyaç Kredisi İçin Gerekli Belgeler

İhtiyaç kredisi başvurusu yaparken aşağıdaki belgeleri hazır tutmanız gerekmektedir:

  • Kimlik belgesi: Nüfus cüzdanı veya pasaport gibi kimlik belgenizin bir fotokopisi.
  • Adres belgesi: Son döneme ait elektrik, su, doğalgaz ve ev telefonu faturası gibi, üzerinizdeki adrese düzenlenmiş bir belge.
  • Gelir belgesi: Çalışanlar için SGK hizmet dökümü, kamu çalışanları için güncel çalışma belgesi, emekliler için emekli tanıtım kartı veya emekli maaşına ilişkin banka hesap cüzdanı gibi geliri gösteren bir belge.

Ayrıca, serbest çalışanlar veya şirket ortakları için son yıla ait vergi levhası, bilanço ve gelir tablosu, işletme hesap özeti, ticaret sicil gazetesi veya oda kayıt belgesi gibi belgeler gerekebilir. Menkul gelir elde edenler için ise faiz gelirini gösteren hesap cüzdanı gerekebilir.

Akbank İhtiyaç Kredisi Ödeme Koşulları

Akbank'ın sunduğu ihtiyaç kredisinin ödeme koşulları oldukça esnek ve uygun hale getirilmiştir. Aylık taksit tutarı 2.582 TL olup, faiz oranı %3,54 olarak belirlenmiştir. Toplam ödeme ise 93.224 TL olarak hesaplanır.

Akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında detaylı bilgiler içermektedir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmadan önce, kredi koşullarını ve kampanya detaylarını bankanın resmi web sitesinden veya müşteri hizmetlerinden doğrulamanız önemlidir. Unutmayın ki kredi başvuruları, kişinin finansal geçmişi ve kredi notu gibi faktörlere bağlı olarak değerlendirilir. Akbank'ın sunduğu bu kampanya, bayram öncesi maddi ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere önemli bir fırsat sunmaktadır.

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