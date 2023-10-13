Uygun fiyatlı tatil alternatifleri yok edildi

Fahiş fiyatlar ve ağır vergi yükleri, dar gelirli ailelerin tatil imkanını ciddi anlamda tehdit ediyor. Otel fiyatlarının astronomik seviyelere ulaşması ile tatillerini yazlık kiralayarak geçirmek isteyen dar gelirli aileler, bu sene karşılaştıkları yeni zorluklar ile mağdur oluyor. Çünkü yazlık sahipleri artan vergi yükleri nedeniyle evlerini kiraya verirken zorlanırken, bu durumdan en fazla dar gelirli vatandaşlar etkileniyor.

Konutların turizm amacıyla kısa süreliğine kiralanmasını düzenleyen yeni bir yasa teklifi, dar gelirli vatandaşların tatil imkanını daha da kısıtlıyor. Tatil planı yapmak isteyenler, evlerini kiraya veremeyen yazlıkçılar ve fiyatların yüksekliği sebebiyle otellere gidemeyen aileler, bu durumdan olumsuz etkileniyor.

Yeni yasa teklifi ile beraber, kira geliri elde etmeyi başaran yazlık sahipleri ise ağır bir vergi yükü ile karşı karşıya. Böylece hem ev sahipleri hem de tatil yapmak isteyen vatandaşlar mali anlamda zor duruma düşüyor.

Dar Gelirli Vatandaşların Tatil Çilesi

Yazlıkçıların, mülklerini uygun fiyatlarla kiraya vermekte zorlandığı, dar gelirli ailelerin ise tatil yapabilme imkanlarının giderek azaldığı bu dönemde, konuya dair devletin alacağı tedbirler merak ediliyor. Bu yeni durum, özellikle dar gelirli vatandaşlar için zorlayıcı olurken, yazlıkçılar için de ek gelir kaynağının önündeki engelleri arttırıyor.

Bu yeni yasa teklifi ile birlikte hem yazlık sahiplerinin hem de dar gelirli ailelerin tatil planları olumsuz etkileniyor. Oluşan bu durum karşısında alınacak tedbirler ve vatandaşları rahatlatacak çözümler bekleniyor.

Yabancı turistlerin Türkiye'deki 5 yıldızlı lüks otellerde verimli tatiller geçirdiği bu dönemde, dar gelirli vatandaşlar tatile çıkma hayallerini bir kenara bırakmak zorunda kalıyor. Otellerdeki yüksek fiyat politikaları ve mevcut ekonomik şartlar, milyonlarca insanı alternatif tatil yöntemlerine yönlendirirken, devreye giren yeni kanun teklifi ise bu alternatiflerin önünü tıkamak üzere.

Geleneksel olarak ev kiralayarak tatil yapmayı tercih eden dar gelirli aileler için, yeni yasa teklifi ile turizm amaçlı kısa süreli ev kiralama pratiği zora girecek. Eğer bu kanun teklifi yasalaşırsa, evlerini kısa süreli turizm amaçlı kiraya vermek isteyen ev sahipleri, bu işlemi gerçekleştirmekte zorlanacak. Kiralama şansını elde edebilen birkaç ev sahibi ise ağır vergi yükleriyle karşı karşıya kalacak.

Kira fiyatlarındaki bu muhtemel artış, otel fiyatlarıyla birlikte dar gelirli vatandaşların tatil bütçelerini daha da sıkıntıya sokacak ve tatil, birçok kişi için lüks bir tercih haline gelecek.

Öte yandan, bu durum otel işletmecilerinin işine yarayabilir. Çünkü ev kiralamaya yönelik zorluklar ve artan fiyatlar, dar gelirli aileleri daha uygun fiyatlı otel seçeneklerini değerlendirmeye itebilir. Ancak şu an için otellerin fiyat politikaları, dar gelirli vatandaşların bütçelerine uygun seçenekler sunmaktan uzak gibi görünüyor.

Türkiye'de konut kiralamanın önündeki yeni engeller ve getirilen ağır vergi yükleri, vatandaşları ve konut sahiplerini zor durumda bırakıyor. Hükümet, yaklaşık olarak 150 bin konutu kayıt altına alarak milyarlarca lira vergi toplamayı hedeflerken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen yeni yasa teklifi, konut kiralama sürecini oldukça karmaşık ve zahmetli bir hale getiriyor.

Komşu Onayı Zorunluluğu

Özellikle yaz aylarında tatil için ev kiralamayı tercih eden vatandaşları ilgilendiren bu yeni düzenleme, konut sahiplerini tüm komşularından onay almak zorunda bırakıyor. Örneğin, 100 daireli bir tatil sitesinde evini kiralamak isteyen bir sahip, 99 komşusunun her birinden onay almak durumunda. Ayrıca, eğer ev bir miras ise ve kiralanmak isteniyorsa, tüm mirasçıların onayı gerekiyor.

Muhalefet partileri, bu yeni düzenlemenin, onay almayı pratiğe dökülemez bir hale getirerek, yazlık kiralama sisteminin tamamen sona ereceğini belirtiyor.

Kiralama sürecinde onay almayı başaran konut sahipleri ise yüzde 40'a varan gelir vergisi, yüzde 20 KDV, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi gibi ağır vergi yükleriyle karşılaşacak. Bu vergiler, ev kiralama maliyetlerini otel fiyatlarına yaklaştırarak, birçok vatandaşın tatil hayallerini suya düşürme potansiyeline sahip.