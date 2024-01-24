Uyarı Geldi, Cumartesi Başlayacak! Kar Yağışı Pazar, Pazartesi ve Salı Günü Devam Edecek!

Hava durumu raporunda kar yağışının Cumartesi gününden itibaren etkisini göstereceği belirtiliyor. Birkaç gün sürecek yağışlar hangi şehirlerde görülecek açıklandı.

Uyarı Geldi, Cumartesi Başlayacak! Kar Yağışı Pazar, Pazartesi ve Salı Günü Devam Edecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-01-2024 12:07

Meteoroloji'den gelen uyarı vatandaşların dikkatini çekti. Buna göre, kar yağışları birkaç gün boyunca devam edecek. Zaman zaman kendisini sulu kar olarak da gösterebilir. İşte hava durumu detayları... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve AKOM'un paylaştığı verilere göre, İstanbul'da hafta sonu hava durumu dikkat çekici bir değişim gösterecek. Şehirde bugünlerde hava sıcaklığı 17 derece civarında seyrederken, gökyüzü genellikle bulutlu olacak ve zaman zaman hafif yağmurlar bekleniyor.

Hafta sonu için İstanbul ve genel olarak Marmara Bölgesi'nde hava koşullarında önemli bir değişiklik öngörülüyor. Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisiyle sıcaklıkların cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren düşmeye başlaması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden esmesi ve hızının 30-60 km/s arasında değişmesiyle birlikte sıcaklıkların 8-10 derece birden düşmesi ve kış değerlerine gerilemesi tahmin ediliyor. Bu soğuma, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağışları da getirecek.

Hafta Sonu İstanbul'da Hava Durumu

Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan bu yağışlar, pazar sabah saatlerine kadar devam edecek. Şehrin kırsal ve yüksek kesimlerinde bu yağışlar karla karışık yağmur ya da zaman zaman kar şeklinde olabilecek. Bu durum, İstanbul'da yaşayanlar için kış mevsiminin son sürprizlerinden biri olabilir.

İstanbulluların hafta sonu planlarını yaparken bu hava değişimini göz önünde bulundurmaları önem taşıyor. Özellikle açık havada yapılacak etkinlikler ve seyahat planları için ekstra önlemler almak gerekebilir. Yağışların oluşturabileceği olumsuz koşullara karşı dikkatli ve hazırlıklı olmak, herhangi bir olumsuz duruma karşı önlem almak açısından önemlidir. İstanbul ve çevresinde bu hafta sonu, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini göreceğiz. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan sıcaklık düşüşü ve yağışlar, özellikle kışlık giysilerin yeniden gün yüzüne çıkmasına neden olacak. Şehrin bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışının olabileceği bu dönemde, İstanbulluların dışarı çıkarken yanlarında şemsiye bulundurmaları ve sıcak tutacak kıyafetler giymeleri önerilir. Hafta sonu hava koşullarının sebep olabileceği olası aksamalara karşı hazırlıklı olmak ve güvenli bir şekilde hareket etmek önemlidir.

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