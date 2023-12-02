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Usta sanatçı Can Gürzap hayatını kaybetti

79 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu, yazar, eğitmen Can Gürzap, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Usta sanatçı Can Gürzap hayatını kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-12-2023 12:33

'Kurtlar Vadisi' ve 'Medcezir' gibi çok izlenen dizilerde roller alan Can Gürzap, hayata veda etti. Daha önce aort anevrizması geçiren 79 yaşındaki sanatçı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Acı haberi Armağan Çağlayan paylaştı. Ünlü sunucu, "Can Bey, yattığınız yer nur olsun. Huzur bulun" sözleriyle duygularını ifade etti.

"DAHA GEÇEN GÜN KIZIMLA KONUŞMUŞ"

Nilgün Belgün, acı haberin ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok üzgünüm. Şoke oldum. Ne zaman oldu, nasıl oldu! Can ile 10 yıla yakın tiyatro oynadım. O kadar uzun yıllar aynı sahneyi paylaştım ki, daha geçen gün kızıma sormuş 'Kraliçe ne yapıyor'? diye. O zaman bir şeyi yoktu, ne oldu adama birden böyle. Telefonda konuştuk. 'İyiyim. İlla görüşelim' dedi. Bir türlü vakit bulamadım Allah kahretsin! Keşke bulsaydım. Can çok eğlenceli bir adamdı. Adamdı demek ne kadar ağır. Keyifli bir insandır Can. Arkadaşlığım onunla çok yıllara dayanır. O kadar iyi anlaşırdık ki, çok gülerdik, çok eğlendirdik. Can güleryüzlü, işine çok bağlı bir insandı, yakışıklı bir insandı. Sahneye çok yakışır. Çok iyi bir insandır. Çok üzüldüm."

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