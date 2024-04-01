Usta isim, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor!

Ay Yapım'ın dolu dolu entrika ve heyecan dolu dizisi 'Şahane Hayatım', 22. bölümünde sevilen oyuncuları Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Caner Topçu'yu bir araya getiriyor. Bu bölümde, usta oyuncu Altan Gördüm, Demir'in babası Macit rolünde diziye konuk oluyor.

Seda Akman, Cansel Elçin, Cemre Gümeli ve Ece Yüksel gibi isimlerin de konuk olduğu yeni bölüm, izleyicilere büyük bir merak uyandırıyor. Tanıtımda, Onur'un gelen mesaj karşısında yaşadığı paniği ve Demir'in babası Macit'i karşısında buluşması sahneleri yer alıyor. Emre'nin ortadan kaybolduğu anlarda ise akıllara Macit'in rolüyle ilgili sorular geliyor. Ayrıca, Aysel'in telefondan izlediği ve çığlıklar içinde Onur'un karşısına çıktığı sahne, bölümün heyecanını artırıyor. İzleyicileri ekrana kilitleyecek olan yeni bölüm çarşamba akşamı NOW'da izleyicilerle buluşacak.