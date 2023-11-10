Usta isim Gaddar dizisinde!

Ay Yapım'ın yeni projesi olan ve FOX kanalında yayınlanacak olan Gaddar dizisi için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturacak. Dizide, Çağatay Ulusoy "Levent" karakterine hayat verecek, partneri Aydan rolünde ise Sümeyye Aydoğan yer alacak. Onur Saylak ise dizide müdür karakterini canlandıracak. Genç kuşağın başarılı ismi Fatih Berk Şahin ve usta oyuncu Hakan Salınmış da dizinin kadrosunda yer alacak.

Cast çalışmalarının devam ettiği dizide, Aydan'ın annesi Oya karakterini başarılı oyuncu Neslihan Yeldan canlandıracak. Böylece, Sümeyye Aydoğan'la anne-kız ilişkisini ekranda izleyiciyle buluşturacaklar.