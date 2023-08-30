Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

Ünlü isimler, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde duygularını dile getirdi.



ZAFER ALGÖZ

"Az zamanda çok büyük işler yaptık." Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında büyük zaferimiz kutlu olsun. Uğruna can verenlere rahmet dilerim. Büyük komutan Mustafa Kemal Paşa'mıza, aziz dava arkadaşlarına minnet ve saygıyla. Zafer bayramımız kutlu olsun.







ALİ SUNAL

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.









YONCA EVCİMİK

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.







SEDA SAYAN

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.





TÜRKAN ŞORAY

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Büyük taarruzun kahramanları; başkomutan Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize minnetlerimizle...





DERYA ULUĞ

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.









MUSTAFA CECELİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.





