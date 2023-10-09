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Ünlü Ressam Haluk Akakçe Aramızdan Ayrıldı

Ünlü sanatçı ve ressam Haluk Akakçe, bugün hayatını kaybetti. Akakçe, son dönemlerde akciğer kanseri tedavisi görmekteydi ve maalesef bu sabah Nişantaşı'ndaki evinde yaşamını yitirdi.

Ünlü Ressam Haluk Akakçe Aramızdan Ayrıldı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-10-2023 17:24

Ünlü sanatçı ve ressam Haluk Akakçe, bugün hayatını kaybetti. Akakçe, son dönemlerde akciğer kanseri tedavisi görmekteydi ve maalesef bu sabah Nişantaşı'ndaki evinde yaşamını yitirdi.

Hayatını Renkli Tablolara Adamıştı

Renkli tablolarıyla birçok insanın hayatına dokunan Akakçe, aynı zamanda renkli kişiliğiyle de tanınıyordu. Bu kaybın acısı, sadece ailesi ve yakınları için değil, sanat camiası için de derin oldu.

Onun bu denli sevilen bir sanatçı olmasının nedeni, sadece yeteneği değil aynı zamanda insani yönüydü. Cemiyet hayatında da çok sayıda dostu bulunan Akakçe'nin vefatı, birçok insanı derinden üzdü.

Yakın dostlarından biri olan Tuba Ünsal, Akakçe'nin son anlarında da yanında oldu. Ünsal, Akakçe'nin bu zor döneminde onu yalnız bırakmadı. O, sadece bir sanatçı değil aynı zamanda bir dost, bir ağabey, bir mentor olarak da tanınıyordu.

Taksim İlkyardım Hastanesi’ne Nakledildi

Haluk Akakçe’nin cenazesi, Nişantaşı'ndaki evinden alınarak Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürüldü. Gerekli işlemler burada yapılacak ve ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Ölüm, acı bir gerçek olarak karşımızda dursa da, Akakçe'nin bıraktığı eserler onun her zaman aramızda olacağının bir kanıtıdır. Onun tablolarında bulduğu renkler, yaşamı boyunca etrafına yaydığı sevgiyle örtüşüyor.

Haluk Akakçe'nin vefatı tüm sanat dünyasını yasa boğdu. Onun bıraktığı renkli miras, uzun yıllar unutulmayacak. O, sadece tablolarıyla değil, sahip olduğu sıcak kişiliğiyle de hep hatırlanacak.

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