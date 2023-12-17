Ünlü Oyuncu Gönül Dağı'na Geri Döndü! Ayrıldığında Herkesi Üzmüştü...

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, son bölümüyle tekrar izleyicileri ekran başına topladı. Düğüncü Muammer'in ayrılığı ve sonrasında yaşanan gelişmeler, dizinin takipçilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar ve diğer yetenekli oyuncuların başrollerini paylaştığı Gönül Dağı, sürpriz haberlerle gündeme geldi. Dizide Düğüncü Muammer karakterinin veda ettiği bölümde geri dönen Zümre Meğreli'nin ardından, yapımcılar izleyicilere bir sürpriz daha sunmaya hazırlanıyor.

Ecem Özkaya Diziye Geri Dönecek

Dizide sıkça telefonla konuşulan Sefer karakterinin Zahide'ye duyduğu özlemin artması, yapımcıların bu hasreti sona erdirmek için harekete geçmesine neden oldu. Kulislerden sızan bilgilere göre, Gönül Dağı'nın yapımcıları ve Ecem Özkaya, oyuncunun diziye geri dönüşü için görüşmeler yapıyor. Başarılı oyuncu Ecem Özkaya ile anlaşma sağlanması durumunda, Zahide karakteri önümüzdeki bölümlerde Gönül Dağı'na dönüş yapacak. Bu gelişme, dizinin hayranlarını heyecanlandıran bir sürpriz olarak değerlendiriliyor.

Gönül Dağı'nın 119. bölümü, Cumartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak. Dizi, her hafta yeni bölümleriyle seyircilerine sıcak ve samimi bir hikaye sunmaya devam ediyor. Gönül Dağı'nın kadrosundaki bu olası değişiklikler, dizinin geleceği açısından merakla beklenen gelişmeler arasında yer alıyor.

Gönül Dağı Oyuncuları

Taner Kaya (Berk Atan)

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya)

Sefer Arslan (Ferdi Sancar)

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu)

Veysel Kaya (Semih Ertürk)

Cemile Çakır Kaya (Nazlı Pınar Kaya)

Asuman Korkmaz Kaya (Hazal Çağlar)

Kenan Acar (Serkan Kuru)