Ünlü isimler böyle oy kullandı

31 Mart'ta Türkiye genelindeki yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın seçimi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, il genel meclisi üyelikleri ve belediye meclis üyelikleri için de oy kullanıldı.

Seçimde toplamda 34 siyasi partinin adayları yarıştı ve ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Sanat dünyasının ünlü isimleri de seçimlere büyük bir heyecanla katıldı ve oy kullandı.







ALEYNA TİLKİ - AYÇA TİLKİ

Aleyna Tilki, oyunu kullandı. Genç şarkıcı, oy kullanmaya kardeşi Ayça Tilki ile gitti. Ayça Tilki, bu yıl 18 yaşına basarak ilk defa oy kullandı.





AMİNA GÜLŞE

Mesut Özil'in eşi Amina Gülşe, sandığa kızlarıyla birlikte gitti.





GÖKÇE BAHADIR

Oy kullandığı anları Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaşan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, gönderisine "Görev tamamlandı" mesajını yazdı.







BEGÜM KÜTÜK - ERDİL YAŞAROĞLU

Begüm Kütük - Erdil Yaşaroğlu çifti, sandık başında paylaşım yaparak "Oy ver Türkiye" mesajını yayınladı.





VOLKAN-ZEYNEP DEMİREL

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, Beykoz Acarkent'deki TED Koleji'nde vatandaşlık görevini yerine getirmek için oylarını kullandılar. Kızları ile birlikte oy kullanmaya gelen çift, gazetecilere, "Arkadaşlar başkalarını çekin lütfen" diyerek oradan ayrıldılar.





HANDE ERÇEL

Hande Erçel, Acarkent'de oyunu kullanmaya gelen ünlü isimler arasındaydı. Geçtiğimiz sene kendi aracıyla gelerek park yeri bulamayan Erçel, ardından sevgilisi Hakan Sabancı'nın VIP aracıyla gelmişti. Bu sene ise Hande Erçel, oy kullanmaya yine sevgilisi Hakan Sabancı'nın VIP aracıyla geldi. Erçel, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Sizler kullandınız mı?" diyerek aracıyla oradan ayrıldı.





YALIN

Yalın, oy kullanmaya gelen ünlüler arasındaydı. Şarkıcı, "Vatandaşlık görevimizi yaptık. Ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun" dedi. Yalın, daha sonra aracıyla oradan ayrıldı.





KENAN DOĞULU - BEREN SAAT

Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, Acarkent'teki TED Koleji'nde oylarını kullandılar. Çıkışta hayranlarının ilgisine maruz kalan çift, bol bol fotoğraf çektirdi. Kenan Doğulu, "Eski sisteme geçiyoruz, ben de Başbakan adayı olacağım" diyerek espri yaptı.





KEREM BÜRSİN

Kerem Bürsin de oyunu Acarkent'de kullanan ünlü isimler arasındaydı. Vatandaşlık görevini yerine getiren Kerem Bursin, "Ülkemiz ve milletimiz için önemli bir gün. Hayırlısı neyse o olsun" dedi.





MEHMET-SELDA TOPAL

Mehmet Topal ve eşi Selda Topal, oyunu Acarkent'deki TEDKoleji'nde kullandı. Çift, "Hakkımızda hayırlısı olsun. Milletimiz için en güzeli olur inşallah. Bizler de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" dediler.





ESER-BERFU YENENLER

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, oylarını kullanmak için Acarkent'teydi. Muhabirlerin "Siz de ilerleyen zamanda bir muhtarlık düşünür müsünüz?" sorusuna gülen ikiliden Berfu Yenenler, "Hayatımdaki duyduğum en mantıklı soru. Eser'den çok iyi bir muhtar olur" cevabını verdi. Eser Yenenler ise, "İlk projemiz de diyetle alakalı olurdu" diyerek kahkaha attı.





NİLPERİ ŞAHİNKAYA

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Bebek Tevfik Fikret İlkokulu 1065 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Görüntü alan kameralara, “Kendimi Cumhurbaşkanı gibi hissediyorum” diye takılan Nilperi Şahinkaya, oy pusulaları nedeniyle iyice kalınlaşan zarfı sandığa atarken zorlandı. İki eliyle zarfı sandığa atan oyuncu, “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.





SABA TÜMER

Saba Tümer, Tevfik Fikret İlkokulu 1064 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Çekime yetişmesi gerektiğini söyleyen Saba Tümer’e vatandaşlar sıra vererek öncelik tanıdı.