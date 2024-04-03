Ünlü işadamı Arkın Koçoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine tablet yardımı

1983 doğumlu ünlü işadamı Arkın Koçoğlu, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Sarıyerli olduğu öğrenilen Arkın Koçoğlu'nun Pandemi döneminden beri sürekli olarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüğü öğrenildi.

400 Tablet dağıttı!

Arkın Koçoğlu, kapı kapı gezerek evinde tablet olmayan ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Sarıyer bölgesi başta olmak üzere Beykoz, Şile, İstanbul'un bazı köyleri, Bayrampaşa ve Ankara'nın bir çok ilçesinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Kendisi aynı zamanda Bursaspor Kadın Basketbol külübünün asbaşkanı olduğu da bilinen Arkın Koçoğlu, gecce.com.tr'ye konuştu!

"Hayalim okumamış kız çocuğu kalmayacak"

Arkın Koçoğlu yardımlar sonrası yaptığı açıklama da "Basketbola girdikten sonra kız çocuklarına imkan verildiğinde neler yapılabileceğini gördüm. Bu bana imkanlar çerçevesinde ne yapabilirim diye sordurmak zorunda bıraktı. Artık hayalim bu ülke için okumamış kız çocuğu kalmaması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Yakın çevresini de yardımlar için baskı yaptığı ve herkesi bu yardımlarda bir olmaya çağıran Koçoğlu, yardımların süreceğini ifade etti.