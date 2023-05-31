Ünlü ekonomistten dolar yorumu! Dolar kuru o tarihte 43 TL olacak! Vatandaş Kapalıçarşı'ya akın etti!

Dolar kuru o tarihte 43 TL olacak! Vatandaş Kapalıçarşı'ya akın etti! Ünlü ekonomistten dolar yorumu- Yatırımlarını dövizde değerlendiren vatandaşlar piyasa uzmanlarından gelecek tahminleri yakından takip ediyor. Dolar ve altın kurlarıyla yakından ilgilenen yatırımcılar ve vatandaşlar internet üzerinden uzmanların paylaşımlarını araştırıyor. Geçtiğimiz aylarda yaptırımlara maruz kalan Rusya’da vatandaşlar geleneksel yatırım araçlarına yönelmekteydi. Özellikle gayrimenkullere yönelen vatandaşlar için orta ve uzun vadede dolar kuruna dair tahminler iletildi.

Rus yatırım uzmanları konuyla alakalı açıklamalarını ardı ardına paylaşmaya başladı. Yuanın Batı’da yükselen risk unsurlarına karşı en karlı para birimi olduğunu aktardı. Para biriminin dolar ve euroya karşı alternatif tek para birimi olabileceğini söyledi. Özellikle Rusya’da Çin Yuanının gittikçe popülerleştiği aktarıldı.

Dolar ve Avronun Riskli Olduğu Söylendi

Dövizin gittikçe riskli olduğunu aktaran uzmanlar olası bloke durumlarına karşı yatırımları dövizde tutmanın son derece riskli olduğu iletildi. Riske girmek istemeyen yatırımcıların, bankaların ve komisyoncuların döviz cinsi yatırımlardan uzaklaştıkları aktarılıyor. Bu nedenle birçok vatandaşın daha güvenilir fonlarda yatırımlarını değerlendirdikleri aktarılıyor. Ülkemizde genellikle dolar ve euro üzerinden yatırım yapılması söz konusu olmuştur. Bu konuda yapılması gereken biraz daha geniş düşünmek ve farklı para birimleri ile yatırım yapmaktır. Bunun yanında ülkemizin gerçeklerini en iyi bilen ekonomi yorumcularını da dikkatle takip etmekte yarar vardır.

Piyasa Uzmanı Tüm Dünyadaki Yatırımcıları Uyardı

Rus uzman birçok bankada döviz cinsi işlemlerde yuana geçildiğini belirtti. Dolar ve avro kredilerinin yerini yuan kredilerinin aldığı eklendi. Uzman Çin yuanı yatırımlarının yıllık kazancının yüzde 3 seviyelerine ulaştığını aktarıyor. Döviz cinsi yatırımların ise yıllık kazancının oldukça düşük olduğu aktarılıyor. Yuanın uzun vadede istikrarlı büyüme sergileyeceği tahmin ediliyor. Yatırımlarını uzun vadede değerlendirmek isteyen vatandaşlar eğer dövize alternatif seçenekleri araştırıyorsa Yuan onlar için doğru seçenek olabilmektedir.

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