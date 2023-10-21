Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş ne dediyse hepsi çıktı! Dolar kuru, altın fiyatları...

O dönemde dolar kuru 25.23 TL seviyesindeyken, Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada doların nereye gideceğini belirtti. İşte Demirtaş'ın o dönemdeki açıklaması:

"Dolar: Gideceği yer 28. Sonrasını sonra konuşalım…"

Bu açıklama, dolar kurunun geleceği hakkında önemli bir tahmin olarak değerlendirildi. Ve gerçekten de, 3 ayın ardından dolar kuru 28 TL'yi aştı.

Doların 28 TL'yi geçmesi sonrası Özgür Demirtaş yeniden sosyal medyada gündem haline geldi. İşte piyasalardan gelen son durum:

Dolar kuru şu sıralar 28 liradan 2 kuruş düşerek 27.98 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro kuru ise 29.64 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları ise şu şekilde:

ALTIN/ONS: 1.979,92 - 1.980,21 TL

ALTIN/GR SPOT: 1.779,84 - 1.780,24 TL

CUMHURİYET ALTINI: 11.391 - 11.607 TL

ZİYNET ALTINI: 11.390,97 - 11.607,19 TL

GRAM ALTIN: 1.843,58 - 1.853,10 TL

ÇEYREK ALTIN: 2.847,74 - 2.910,70 TL

YARIM ALTIN: 5.677,69 - 5.821,40 TL

ATA ALTIN: 12.247,13 - 12.558,04 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI: 1.022,40 - 1.216,52 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI: 1.675,66 - 1.775,44 TL

GREMSE ALTIN: 29.774,00 - 30.163,00 TL

ALTIN/ONS TL: 55.484 - 55.535 TL

Piyasa koşulları sürekli değişkenlik gösterebilir, bu nedenle yatırım yapmadan önce güncel verilere ve uzman görüşlerine dikkat etmek önemlidir. Özgür Demirtaş'ın dolar tahmini ve piyasa durumu, ekonomiyle ilgilenen birçok kişi için önemli bir referans noktası olmuştur. Özgür Demirtaş'ın dolar kuru hakkındaki öngörüsü, birçok faktörün etkileşimi sonucunda ortaya çıkan bir tahmin olarak değerlendirilmelidir. Dolar kuru, bir ülkenin ekonomik durumu, siyasi istikrarı, küresel ekonomik gelişmeler ve birçok diğer faktörden etkilenir. İşte Demirtaş'ın tahmininin arkasındaki bazı olası faktörler:

Döviz Kurları ve Ekonomik Belirsizlik: Dolar kuru, genellikle bir ülkenin döviz kurlarının dalgalanmaları ile ilişkilidir. Ekonomik belirsizlik, döviz kurlarının dalgalanmasına neden olabilir. Uluslararası İlişkiler: Bir ülkenin uluslararası ilişkileri, döviz kurlarını etkileyebilir. Ticaret anlaşmaları, yaptırımlar ve uluslararası politika kararları, döviz kurlarının değişmesine yol açabilir. Faiz Oranları: Bir ülkenin faiz oranları, yatırımcıların döviz piyasasında hangi para birimine yatırım yapacaklarını belirleyebilir. Daha yüksek faiz oranları genellikle ulusal para birimini cazip hale getirir. Jeopolitik Faktörler: Bölgesel ve küresel jeopolitik olaylar, döviz kurlarını etkileyebilir. Siyasi çalkantılar veya uluslararası krizler, yatırımcıların güvenli liman arayışına girmelerine neden olabilir. Merkez Bankası Politikaları: Bir ülkenin merkez bankasının para politikaları, döviz kurlarını etkileyebilir. Faiz oranlarının artırılması veya azaltılması, döviz kurlarını etkileyebilir. Ekonomik Göstergeler: İşsizlik oranı, enflasyon, büyüme oranları gibi ekonomik göstergeler de döviz kurlarını etkileyebilir. Olumsuz ekonomik veriler, ulusal para biriminin zayıflamasına neden olabilir.

Özgür Demirtaş'ın tahmini, bu karmaşık faktörlerin bir araya gelmesiyle şekillendi. Ancak döviz kurları tahminleri her zaman kesin değildir ve değişen koşullara bağlı olarak güncellenmelidir.

Dolar kuru ve diğer döviz kurları, birçok kişi ve işletme için önemli bir rol oynar. Ekonomik kararlar, yatırımlar ve ticaret, döviz kurlarının seyrine bağlıdır. Bu nedenle ekonomiyle ilgilenenler, piyasa koşullarını ve uzman görüşlerini yakından takip etmelidir.