Ünlü ekonomist kabus senaryosunu paylaştı! O tarihte dolar 52 TL, gram altın 2800 TL olacak!

O tarihte dolar 52 TL, gram altın 2800 TL olacak! Ünlü ekonomist kabus senaryosunu paylaştı- Günümüzde döviz kurları ve altın fiyatları üzerindeki dalgalanmalar oldukça yakından takip ediliyor. Ünlü ekonomist Hatice Koçak, son dakika açıklamalarıyla dikkatleri çekiyor ve önemli fiyat tahminlerinde bulunuyor.

Dolar ve Gram Altın Tahminleri:

Dolar, ortalama olarak 2023 yılında 23,9 seviyelerinde bulunuyor. Ancak yıl sonunda bu rakamın 29,9'a yükselmesi bekleniyor.

2024 yılı için ortalama dolar beklentisi ise 36,8 TL olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon Tahmini:

Bu yıl için enflasyon tahmini yüzde 65 seviyesindeyken, merkez bankasının tahmininin 58 olarak bildirmesi üzerine verilerde yüksek oranda değişiklik yaşandı.

2024 için enflasyon tahmini yüzde 33 olarak belirlendi. Temmuz ayında baz etkisi düşüş yaşarken, bu tahminin yüzde 65'ten sonra zor bir süreci işaret ettiği yorumları yapıldı.

Gram Altın Tahmini:

Doların düşeceği beklentilerine rağmen Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yıl sonu dolar tahmini 29,90 TL olarak kayıtlarda bulunuyor. Ancak doların yükselmesi an meselesi olarak değerlendiriliyor.

Hatice Koçak, enflasyonun yüzde 33 seviyesine indiği varsayımıyla hesapladığında yıl sonu gram altının 1.900 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor, ki bu da gram altının 1.827 TL'ye denk geleceği anlamına geliyor.

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