Ücretlere 3300 TL Zam Geldi! Vatandaşa 2024 Vergi Ücret Tarifesi!

Vergisini düzenli ödeyen herkesin 2024'de ödeyeceği verginin ücreti arttı. Sadece bir vergi türüne 3300 TL zam geldi.

Ücretlere 3300 TL Zam Geldi! Vatandaşa 2024 Vergi Ücret Tarifesi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-01-2024 11:50

Motorlu taşıtlar, pasaport ve sürücü belgesi ile cep telefonları için uygulanan vergi ve harç tarifelerinde önemli değişiklikler yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bu düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanarak 2024 yılı itibarıyla yürürlüğe girdi. Öncelikle, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) büyük bir artış yaşandı. 2023 yılında 1.479 TL olan MTV, 2024 yılı için %58,46 oranında artışla 2.343 TL'ye yükseldi. Bu artış, 3.323 TL MTV ödenen taşıtlar için de geçerli olup, yeni vergi tutarı 5.265 TL olarak belirlendi. Elektrik motorlu araçlar için ise vergi tarifesi, normal tarifenin 1/4'ü oranında uygulanacak.

Pasaport ve sürücü belgesi harçları da zamlanarak yeni bir yapıya kavuştu. 1 yıllık pasaport için 2.396,60 TL, 3 yıllık pasaport için 5.558,30 TL ve 3 yıldan uzun süreli pasaportlar için 7.833 TL ödeme yapılacak. Sürücü belgesi harçları da artırıldı. A sınıfı ehliyet ücreti 1.308,40 TL olarak sabitlenirken, B sınıfı ehliyet ücreti 3.945,40 TL olarak belirlendi. Yurtdışından getirilen cep telefonları için uygulanan harç bedeli de 20.000 TL'den 31.692 TL'ye yükseltildi. Maktu damga vergisi de yüzde 58,46 oranında artırıldı. 2024 yılında defter tutma hadleri yeniden belirlenirken, yıllık satışları 2 milyon TL'yi aşan mükellefler, defterlerini bilanço esasına göre tutacaklar. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da güncellendi; fatura ve fiş vermemenin cezası 3.400 TL'ye çıkarıldı.

Fatura düzenleme limiti de 4.400 TL'den 6.900 TL'ye yükseltildi. Bu değişikliklerin mükellefler ve tüketiciler üzerinde önemli etkileri olacağı öngörülüyor. Bu yeni düzenlemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamalarıyla destekleniyor ve detaylı bilgiler Resmi Gazete'de yayımlanan genel tebliğlerde bulunabilir. Bu tebliğler, vergi ve harçlarla ilgili tüm değişiklikleri kapsamlı bir şekilde açıklıyor.

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