Üç Kız Kardeş'in yayın günü değişti: Yeni bölümde büyük hesaplaşma!

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, yeni yayın günüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Üç sezondur ekranlardaki yerini sağlamlaştıran dizi, artık her cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşacak.

Birbirine sıkı sıkıya bağlı Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatlarını mercek altına alan Üç Kız Kardeş, yeni bölümleriyle de heyecan dolu anlar sunmaya devam edecek. Bu hafta ise Dönüş'ün Müjgan'la olan hesaplaşması dizinin ana odağını oluşturacak.

Dönüş, Müjgan'ın kapısını çalarak babasından uzak durmasını talep eder. Ancak Müjgan, Sadık ile olan arkadaşlığını anlatmasına rağmen Dönüş'ün inanmamasıyla karşı karşıya kalır. Dönüş, sert bir tavırla Müjgan'a "Siz düpedüz babamı duygu sömürüsü yaparak kullanıyorsunuz" diyerek gerçekleri gözler önüne serer. İkilinin arasındaki bu büyük hesaplaşmanın nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.

Üç Kız Kardeş'in yeni bölümleri, her cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Türkan, Dönüş ve Derya'nın yaşadığı sıra dışı hikayenin yeni gelişmeleri ve büyük sürprizleri kaçırmamak için izleyicilerin ekran başına kilitlenmesi bekleniyor.



