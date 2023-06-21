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TYP-MEB okullara kadrolu sağlık, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve iş ilanları açıklandı!

Son dakika gelişmelerine göre, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Millî Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yönelik önemli bir talepte bulundu.

TYP-MEB okullara kadrolu sağlık, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve iş ilanları açıklandı!
Yayın Tarihi : 2023-06-21 20:23

Son dakika gelişmelerine göre, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Millî Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yönelik önemli bir talepte bulundu. Adıgüzel, okullarda ciddi bir personel eksikliği olduğunu vurgulayarak, temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarının yapılmasının yanı sıra sağlık personeli alımının da gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Adıgüzel, yaptığı son dakika açıklamasında, okulların fiziki koşullarının yetersizliği ve atama bekleyen öğretmenlerin durumunun yanı sıra sağlık personeli, temizlikçi ve güvenlikçi açıklarının da önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti. Okulların çevresindeki uyuşturucu tehlikesi ve güvenlikçi eksikliği gibi konuların da göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Pandemi sürecini geride bıraktığımız bir dönemdeyiz ve şu anda kızamık gibi salgın hastalıkların tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu durumda sağlık personeli eksikliği daha da hissedilmektedir. Ancak hükümetin, bu konularda herhangi bir gelişme sağlamadığına dikkat çeken Adıgüzel, son zamanlarda "ÇEDES" projesiyle sağlıkçı, güvenlikçi ve temizlikçi ihtiyacının giderilmek yerine başka bir danışmanlık hizmetinden bahsedildiğini belirtti. Millî Eğitim Bakanlığı'nın kendi görevini vakıflar, dernekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlarla paylaşarak yetkilerini paralel bir yapıya dönüştürdüğünü söyleyen Adıgüzel, bunun amacını sorguladı.

Bu talep doğrultusunda, okullardaki geçici işçilerin kadrolu olarak istihdam edilmesi beklenmektedir. Mevcut durumda, İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan personellerin kadrolu alımlarının gerçekleştirilmesi önemli bir adım olacaktır.

Okullarımızın temizlik ve güvenlik konularında eksiksiz bir şekilde hizmet vermesi, öğrencilerin sağlıklı bir eğitim ortamına sahip olması için gereklidir.

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