TYP, 4D'li taşeron belediye şirket işçisi için flaş gelişme: Kapsama alındı! 100 bin işçiye kadro torba yasasında gelecek

Hükümet tarafından planlanan 2. torba yasa, hızlı bir şekilde çalışmaların sürdürülmesiyle birlikte beklenen zamanda yürürlüğe girecek. Bu, milyonlarca vatandaşın uzun zamandır beklediği bir düzenleme ve taşeron işçiler için önemli bir adım.

Taşeron İşçilerin Kadroya Alınması: Bir Umut Işığı

Uzun bir süredir taşeron işçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve istihdam güvencesine kavuşma beklentisi içindeydi. Bu önemli gelişme, taşeron işçilerin umutlarını artırmış durumda. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanması, taşeron işçilerin kadro düzenlemesi konusundaki beklentilerini daha da artırdı.

Meclis Gündeminde Taşeron İşçilere Kadro Düzenlemesi

Meclis'in açılmasıyla birlikte, taşeron işçileri ilgilendiren bu düzenlemelerin 2. torba yasa içerisinde ele alınması bekleniyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak hükümetin bu konuya odaklandığını belirtti. Bilgin, "Her bir dosyayı çözerek ilerliyoruz. Bu dosyaların birçoğunu çözdük. Önümüzde çözülecek dosyalar var. Mesela taşeron işçiler meselesi var, onu sonuçlandıramadık ama çözeceğiz. Önümüzdeki dönemde de biz varız. Bizim hükümetimiz çözecek. Sosyal devlet politikaları devam edecek Türkiye'de" ifadelerini kullanarak taşeron işçilere kadro düzenlemesinin hükümetin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu vurguladı.

Taşeron İşçiler İçin Geçici İşçilik Sorunu

Taşeron işçilerin kadroya alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve istihdam güvencesine kavuşması, uzun bir süredir gündemde olan bir konuydu. Bu konuda atılacak adımlar, taşeron işçilerin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Vedat Bilgin, taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili şunları söyledi: "Taşeron meselesine ilişkin de öncelikle bizim hükümetimiz döneminde KİT'lerde yaklaşık 800-900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyetteydi. Oradan kalan 80 bin kişi var, onlarla ilgili çalıştık ama onların dışında da yeni taşeron işletmeler var. Yani esas işe ait olan bütün hizmetlerin kamuda kamunun yapması gerekir. Taşeron geçici bir şey için alınır. Esas işleri kamuda kamu işçilerinin yapması lazım. Bu bakımdan da taşeronun çok münferit alanlarda, esas işte değil geçici işlerde kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Onun dışındakilerin hepsinin taşeron işçiliğine son verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum."

90 Bin Taşerona Kadroda Son Durum

Şu anda 90 bin taşeron işçi, kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından geçici işçi düzenlemesi Meclis'ten geçti. Bu sorunun çözülmesi, taşerona kadro düzenlemesi için büyük bir adım olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2. torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağını söyledi. Erdem, "Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz" dedi.

Bu önemli gelişmeler, taşeron işçiler için umut verici bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Gelecekteki düzenlemelerin, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmesi ve istihdam güvencelerini artırması bekleniyor. Bu gelişmelerin sonucunda, taşeron işçilerin daha iyi bir geleceğe sahip olmaları umuduyla bekleniyor.