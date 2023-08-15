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TYP, 4D'li taşeron, belediye şirket işçileri ve ücretli öğretmenlere kadro için flaş haber: İşte kadro verilecekler 2023

Türkiye'de uzun süredir beklenen kadro müjdesi sonunda geldi. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında Taşeron, Belediye Şirketi İşçileri ve Ücretli Öğretmenler için kadro hakkı tanındı.

TYP, 4D'li taşeron, belediye şirket işçileri ve ücretli öğretmenlere kadro için flaş haber: İşte kadro verilecekler 2023
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-08-2023 11:45

İşte kadro verilecekler 2023- TYP, Taşeron, belediye şirket işçileri ve ücretli öğretmenlere kadro için flaş haber-  Türkiye'de uzun süredir beklenen kadro müjdesi sonunda geldi. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında Taşeron, Belediye Şirketi İşçileri ve Ücretli Öğretmenler için kadro hakkı tanındı. 2023 yılında kadro alacaklar ve süreç ile ilgili detaylar netleşmeye başladı.

Kimler Kadro Alacak?

Bu kapsamda, aşağıdaki gruplar kadro hakkından yararlanabilecek:

  • Geçici İşçiler (Taşeron İşçiler)
  • Belediye Şirketi Çalışanları
  • Ücretli Öğretmenler (Öğretmenlik Yapan Sözleşmeli Personel)
  • Toplum Yararına Program (TYP) Kapsamında Çalışanlar

Kadro Süreci Nasıl İşleyecek?

Kadro sürecinin nasıl işleyeceği henüz tam olarak netleşmemiş olsa da, genel olarak aşağıdaki adımların atılması bekleniyor:

  1. Başvuru ve Değerlendirme: İlgili kamu kurumları veya belediyeler, kadro almak isteyen personelden başvurularını alacak ve gerekli değerlendirmeleri yapacaktır.

  2. Belge ve İnceleme: Başvuruların kabul edilmesi durumunda, istenilen belgelerin teslim edilmesi istenebilir. Bu belgeler ve yapılacak incelemeler sonucunda kadro hakkı verilecek kişiler belirlenecektir.

  3. Kadro Dağılımı: Belirlenen kişilere kadro dağıtımı yapılacak ve resmi olarak kadro alacakları ilan edilecektir.

Uzun Bekleyişin Sonu Geldi!

Türkiye'de uzun yıllardır gündemde olan kadro beklentisi sonunda gerçekleşiyor. Taşeron işçileri, belediye şirketi çalışanları, ücretli öğretmenler ve TYP çalışanları 2023 yılında kadro hakkına kavuşacak. Detaylar netleştikçe, ilgili kişilerin başvuru ve süreç ile ilgili resmi duyuruları takip etmeleri önemlidir.

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