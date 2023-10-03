Twitch yayıncısı Yaren Çakar kimdir? 628 bin lira bağışı nasıl topladı?

Yaren Çakar, popüler dijital yayın platformu Twitch'de söylediği tartışmalı sözler nedeniyle gündem oldu. Genç yayıncının, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk ile ilgili yaptığı yorumlar, taraftarların tepkisini çekti ve sosyal medya fırtınasına yol açtı.

Twitch Yayıncısı Yaren Kimdir?

Yaren Çakar, çevrimiçi yayın platformu Twitch üzerinde oldukça bilinen bir içerik üreticisi. Ancak, yakın zamanlarda yaptığı bir canlı yayınla, Galatasaray taraftarlarının kızgınlığını üstüne çekti. Yayın sırasında kullandığı talihsiz sözler ve aşağılayıcı ifadeler, sadece Galatasaray taraftarlarını değil, geniş bir kitleyi de harekete geçirdi.

Çakar, Hangi Sözleri ile Büyük Tepki Çekti?

Çakar’ın Ali Yiğit Buruk’un fotoğraflarını canlı yayında inceleyerek kullandığı kabul edilemez ifadeler, birçok insanı ayağa kaldırdı. Galatasaray taraftarları, bu ifadelerin ardından genç yayıncıya büyük tepki gösterdi ve bu, bir özür dileme noktasına kadar vardı.

“Böyle bir şey söylediğim için gerçekten üzgünüm ve neden böyle bir şey söylediğimi ben de bilmiyorum.” diyen Çakar, yaptığı açıklamada o gün için mental olarak iyi olmadığını ve söylediği sözlerin farkında olmadan saçmalama kategorisinde olduğunu belirtti. Olayın şiddeti karşısında Çakar, hesabını kapatarak ortadan kayboldu. Ancak, sosyal medya bu olayın peşini bırakacak gibi görünmüyor.

Bir içerik üreticisi ve yayıncı olarak platformda etkinlik gösterirken, kullanılan dil ve ifadelerin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Yayıncılar, oluşturdukları içeriklerle ve kullanılan ifadelerle hem kendi markalarını, hem de etkileşimde bulundukları kişileri ve kitleleri doğrudan etkileyebilirler. Özellikle geniş kitlelere ulaşan yayıncıların, dil ve ifade kullanımına dikkat etmeleri, olası kriz durumlarını engelleyebilir.

Yaren Çakar'ın yaşadığı bu olay, hem Twitch yayıncıları hem de genel internet kullanıcıları için önemli bir ders oldu. İnsanlar ve topluluklar, özellikle çocuklar ve gençlerle ilgili hassas konulara dikkat çekiyor ve bu tür durumlar karşısında daha bilinçli ve tepkisel oluyorlar. Çakar ve benzeri içerik üreticileri, gelecekte bu tür durumlarla nasıl başa çıkacaklarını ve toplulukları nasıl daha sağlıklı bir şekilde yöneteceklerini gözden geçirmeleri gerekiyor.

Yaren Çakar ve bu olayın geniş yankıları, yayıncıların ve içerik üreticilerinin topluluklar ve bireyler üzerindeki etkisinin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İletişim ve ifade özgürlüğü, geniş kitlelerle etkileşimde bulunmanın güçlü bir aracı olabilirken, aynı zamanda dikkatli ve etik olmayı da gerektiriyor. Yayıncılar, platformlarını daha bilinçli, etik ve topluluk odaklı bir şekilde kullanmaya yönlendirilmeli ve bu tür olumsuz durumların önüne geçilmelidir.

Yaren Çakar 628 bin lira bağışı neden ve nasıl topladı?

Bir anda sosyal medyada gündem olan Twitch yayıncısı Yaren Çakar, Galatasaray taraftarı tarafından boykot edilirken son yayınını, Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Dzeko gol attığında stadda çalan "Beni sev" şarkısıyla açtı. Bu durum olayı bir Fenerbahçe Galatasaray çekişmesine çevirdi. Bu çekişme Yaren Çakar'ın bir anda Fenerbahe taraftarı tarafından bağış yağmuruna tutulmasına sebep oldu. 4 bin 500 kişinin katıldığı yayına Yaren Doğan tam 628 bin lira bağış topladı.