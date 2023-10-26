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TÜVTÜRK araç muayene fiyatlarına okkalı zam! Sürücüler karalar bağladı

Araç muayene ücretlerine ilişkin son dönemde ortaya atılan iddialar, TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu.

TÜVTÜRK araç muayene fiyatlarına okkalı zam! Sürücüler karalar bağladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 14:07

Son dönemde sosyal medya ve bazı medya kuruluşlarında TÜVTÜRK'ün araç muayene ücretlerine yüzde 60 oranında zam yaptığına dair haberler gündemi meşgul etti. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, TÜVTÜRK tarafından yapılan resmi açıklama ile ortaya çıktı.

TÜVTÜRK'ten Gelen Açıklama

TÜVTÜRK, son dönemde ortaya atılan iddialara karşı bir açıklama yapma gereği duydu ve şunları belirtti: "Araç muayene fiyatları, her yıl Ekim ayının sonunda ilan edilen yeniden değerleme artış oranlarına bağlı olarak Karayolları Trafik Kanunun 35’inci maddesi gereğince kanunla tespit edilmektedir."

Bu açıklamayla birlikte, 1.1.2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan araç muayene fiyatlarının araç sınıflarına göre belirlendiği ifade edildi. Örneğin; traktör ve motosikletler için KDV hariç 488 TL, otomobil, minibüs, kamyonet gibi hafif vasıtalar için KDV hariç 958 TL, otobüs, kamyon, çekici gibi ağır vasıtalar için ise KDV hariç 1.295 TL olarak belirlendiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, TÜVTÜRK'ün araç muayene fiyatlarının tespit edilmesi konusunda herhangi bir yetkisi olmadığı, bu fiyatların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiği vurgulandı. 2024 yılı için geçerli olacak araç muayene fiyatlarının da yine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği ve 1 Ocak 2024 tarihine kadar mevcut fiyatların geçerli olacağı belirtildi.

Zam Tarihi ve Oranı

Zam oranının ne olacağı konusunda meraklı bekleyiş sürerken, bu oranın 3 Kasım tarihinde belli olacağı ifade edildi. Ancak bu zam, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Vatandaşların, resmi açıklamalar dışındaki haberlere itibar etmemesi ve doğru bilgiye ulaşmak için yetkili kurumların açıklamalarını takip etmeleri büyük önem taşıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiği unutulmamalıdır.

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