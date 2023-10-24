Tuvalet kağıdında beşer beşer almalık indirim! 2 Kasım'a kadar almanız lazım

Evlerimizin vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan tuvalet kağıdı, son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalarla birlikte fiyat artışlarına sahne oldu. Ancak son olarak Tarım Kredi Market'ten gelen indirim haberi, tüketicileri sevindirdi. Peki, bu indirim kampanyası nasıl başladı, detaylar neler? İşte merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İndirim Çağrısına İlk Yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı indirim çağrısı sonrasında harekete geçen Tarım Kredi Kooperatifi, indirim kampanyasını başlatan ilk market zinciri oldu. Bu kampanya, tüketicilere büyük avantajlar sunmayı hedefliyor. Özellikle belirli ürünlerde yapılan indirimlerle dikkat çeken market, 2 Kasım tarihine kadar bu indirimleri sürdüreceğini duyurdu.

Yüzde 50 İndirimle Gelen Fırsatlar

Tarım Kredi Market, 17 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında belirli ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimlerle tüketicilere muhteşem fırsatlar sunuyor. Bu indirimler arasında en çok dikkat çeken ürün ise tuvalet kağıdı oldu.

Tuvalet Kağıdında Fiyatlar Nasıl Değişti?

Tuvalet kağıdı, son dönemlerde fiyat artışlarıyla gündeme gelmişti. Ancak Tarım Kredi Market'in indirim kampanyasıyla 3 katlı 16'lı Elit Rulo Tuvalet kağıdı sadece 99,90 TL'ye satışa sunuldu. Bu fiyat, tüketiciler için adeta bir fırsat olarak değerlendiriliyor. İndirim haberini alan birçok kişi, en yakın Tarım Market şubelerine akın etmeye başladı.

Diğer Ürünlerde İndirim Fırsatı

Tarım Kredi Market, sadece tuvalet kağıdında değil, birçok üründe indirim fırsatı sunuyor. 2 Kasım tarihine kadar sürecek olan bu indirim kampanyasında temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine kadar birçok üründe indirimli fiyatlarla karşılaşmak mümkün.

İndirim kampanyasının 2 Kasım tarihine kadar süreceği belirtiliyor. Bu tarihe kadar indirimden faydalanmak isteyen tüketicilerin, en yakın Tarım Market şubelerine uğraması gerekiyor. Bu indirim kampanyasıyla birlikte tüketiciler, ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilecek.