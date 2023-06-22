Tuvalet kağıdına o marketten %60 indirim bombası! Stok yapmak için alınır! Papia Egzotik Tuvalet Kağıdı 8'li paket!

Stok yapmak için alınır! Papia Egzotik Tuvalet Kağıdı 8'li paket! Tuvalet kağıdına o marketten %60 indirim bombası- Son dönemde tuvalet kağıdı fiyatlarına gelen büyük ölçekli zamlar, vatandaşların geçim mücadelesinin üzerine ek bir yük olarak binmiştir. Bu zamlar, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamada bile zorlanmalarına sebep olmuştur.

Ancak, bu zorlu süreçte indirimli ve kaliteli tuvalet kağıdı arayışına giren vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi. Bir market zinciri olan CarrefourSA, Papia Egzotik Tuvalet Kağıdı 8'li paketinde %60 indirim gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu indirimle birlikte, tuvalet kağıdının satış fiyatı 99,90 TL'den 44,90 TL'ye düşürüldü.

CarrefourSA'da gerçekleştirilen bu indirim duyulur duyulmaz, vatandaşlar indirimli fiyatlarla tuvalet kağıdı almak için CarrefourSA mağazalarına akın etmeye başladılar. Papia Egzotik Tuvalet Kağıdı 8'li paket, CarrefourSA mağazalarında 44,90 TL'den satışa sunulmaktadır.

Bu indirim haberi, vatandaşların tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarına olanak sağlamaktadır. Ancak, bu indirim kampanyasının süresi ve stok durumu hakkında daha fazla bilgi için CarrefourSA mağazalarını ziyaret etmek veya resmi kaynaklardan güncel bilgileri takip etmek önemlidir.