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Tuvalet kağıdı fiyatı yüzde 50 düştü! Vatandaş çifter çifter alıyor: Al stok yap

Türkiye'de son 2 yılda etkili olan enflasyon, özellikle temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını artırdı. Vatandaşlar, cebindeki her kuruşun kıymetini daha da fazla hissediyor.

Tuvalet kağıdı fiyatı yüzde 50 düştü! Vatandaş çifter çifter alıyor: Al stok yap
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 16:42

Bu durumun farkında olan marketler, enflasyonla mücadele kapsamında çeşitli indirim kampanyaları düzenliyorlar. Özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan bu indirimler, tüketicilere ekonomik destek sağlıyor.

Tuvalet Kağıdında Yılın Fırsatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim çağrısı üzerine marketler harekete geçti ve indirim kampanyaları başlattı. Bu kampanyalar kapsamında tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde büyük indirimler yapıldı. Tüketicilere ekonomik destek sağlamak amacıyla bu indirimler duyuruldu.

Son Gün Ne Zaman?

Bu indirim kampanyalarının son günü ise merak konusu. İndirimden faydalanmak isteyen tüketiciler, belirli bir tarihe kadar bu fırsatları değerlendirmek istiyorlar. İşte tüm detaylar:

İndirim kampanyası, Tarım Kredi Kooperatif market zincirleri tarafından başlatıldı. Tuvalet kağıdı gibi temel bir ihtiyaç ürününde yapılan bu indirim, tüketicilerin dikkatini çekti. İndirim son tarihi 2 Kasım 2023 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar stoklarda bitmeden tuvalet kağıdı indirim fırsatını kaçırmamanız önemlidir.

Yüzde 50'ye Varan İndirim Fırsatı

Tarım Kredi Kooperatif marketleri tarafından başlatılan indirim, vatandaşlar arasında büyük ilgi gördü. İndirim kapsamında tuvalet kağıdı, yüzde 50'ye varan indirimlerle satışa sunuluyor. Bu indirim fırsatıyla vatandaşlar, ekonomik olarak rahatlayabilirler.

İndirimli Fiyatlarla Tuvalet Kağıdı

Son yıllarda fiyatları artan temel ihtiyaç ürünlerinden biri olan tuvalet kağıdı, Tarım Kredi marketleri tarafından indirim kampanyasıyla tüketiciye sunuluyor. İndirim kapsamında 3 katlı 16'lı Rulo Tuvalet Kağıdı sadece 99,90 TL'ye satılıyor. Bu uygun fiyatlandırma, tüketiciler için büyük bir avantaj sunuyor.

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