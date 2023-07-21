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Türkiye'ye büyük kabus o gün giriş yapacak! Dışarıda işleriniz varsa hemen halledin! 12.00 ile 17.00 arası dışarı adım atmayın

Meteorolojik kaynaklar, sıcak havalara ilişkin önemli uyarılar yaparak halkı dikkatli olmaları konusunda uyarmaya başladı.

Türkiye'ye büyük kabus o gün giriş yapacak! Dışarıda işleriniz varsa hemen halledin! 12.00 ile 17.00 arası dışarı adım atmayın
Yayın Tarihi : 2023-07-21 18:34

Dışarıda işleriniz varsa hemen halledin! 12.00 ile 17.00 arası dışarı adım atmayın! Türkiye'ye büyük kabus o gün giriş yapacak- Meteorolojik kaynaklar, sıcak havalara ilişkin önemli uyarılar yaparak halkı dikkatli olmaları konusunda uyarmaya başladı. Yüksek sıcaklıklar, özellikle uzmanlar tarafından 'yüksek ölüm' riski olarak nitelendirilen tehlikeli bir duruma dönüşebilir. Son yapılan uyarıya göre, perşembe gününden itibaren yeni bir Afrika sıcak hava dalgasının ülkemize giriş yapacağı belirtiliyor. Bu durum, hava sıcaklıklarının özellikle İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirlerde oldukça yükseleceği anlamına geliyor.

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda, sıcaklık tahminleri şu şekilde veriliyor: İstanbul'da 35-38°C, İzmir'de 38-40°C, Ankara'da 35-37°C ve Antalya'da 42-44°C'ye kadar yükseleceği öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, günlük hayatı olumsuz etkileyebilecek ve sağlık açısından riskler oluşturabilecek seviyelerde bulunuyor.

Bununla birlikte, sıcaklık artışı ile birlikte nem oranının da yükseleceği tahmin ediliyor. Nemli ve bunaltıcı hava koşulları, yaşam kalitesini olumsuz etkileyerek rahatsızlık ve halsizlik gibi şikayetlere yol açabilir. Uzmanlar, halkı bu duruma karşı da dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve nemin de daraltıcı bir etkisi olacağını bildiriyorlar.

Özellikle perşembe günü saat 11.00 ile 16.00 arasında İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya'da yaşayan vatandaşların dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor. Gerekli olmadıkça bu saatlerde açık havada uzun süre kalınmaması, güneş altında aşırı fiziksel aktiviteden kaçınılması önem taşıyor. Ayrıca, dışarıda işi olan ve ihtiyaçları bulunan vatandaşların perşembe günü öncesinde gerekli alışverişlerini yapmaları öneriliyor.

Bu önemli uyarılar, halkın sağlığını korumak ve olumsuz hava koşullarına karşı bilinçli davranmalarını sağlamak amacıyla yapılıyor. Vatandaşların meteorolojik uyarılara kulak vermeleri ve kendilerini olumsuz etkilerden korumak için gerekli tedbirleri almaları büyük önem taşıyor. Unutulmamalıdır ki, aşırı sıcak hava koşulları, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve bu nedenle dikkatli ve bilinçli davranmak gereklidir.

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