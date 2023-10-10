Türkiye'nin hayali gerçek oldu! EURO 2032 Türkiye ve İtalya’ya!

EURO 2032, Türkiye ve İtalya'nın Ortaklaşa Ev Sahipliğinde Gerçekleşecek! Türkiye'nin futbol arenasındaki uzun süredir beklenen rüyası sonunda gerçekleşiyor. UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya'ya verildiğini duyurdu. Bu, Türk futbol tarihinde anlamlı bir dönüm noktasıdır.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısı sonrası, bu tarihi karar özel bir törenle ilan edildi. Ayrıca, EURO 2028'in ev sahipliğinin Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'ne verildiği de belirtildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, bu özel anı belgelemek için kameralar karşısına geçti.

TFF'den Sevinçli Açıklama

Kararın duyurulmasının hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve temsilcileri büyük bir sevinç yaşadı. TFF'den yapılan resmi açıklamada şunlar kaydedildi: "UEFA'ya, Akdeniz kültürüne sahip olan Türkiye ve İtalya'ya bu onuru verdiği için minnettarız. İki federasyon, futbolun zengin mirasına katkıda bulunarak en iyi Avrupa Şampiyonası deneyimini sunmak adına el ele veriyor."

Turnuva Elçileri BUFFON VE VOLKAN DEMİREL

UEFA'nın bu önemli toplantısında, TFF'nin yanı sıra İtalya Futbol Federasyonu da tam kadro katılım gösterdi. Volkan Demirel, Türkiye'nin EURO 2032 futbol elçisi olarak, İtalya'nın ise Gianluigi Buffon ile temsil edildi.

10 Şehirde Büyük Organizasyon

EURO 2032, Türkiye ve İtalya'da toplamda 10 farklı şehirde düzenlenecek. Her iki ülkenin sunmuş olduğu ortak adaylık dosyasında belirttiği 10 şehir arasından, maçların oynanacağı 5'er şehir seçilecek.

Hangi Ülkede Final?

EURO 2032'nin ev sahipliği için en çok merak edilen konulardan biri de açılış ve final maçlarının hangi ülkede yapılacağı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konu hakkında, "Hangi ülkenin önce belirlenen kriterlere uygun bir stat inşa edeceğine göre finalin oynanacağı yer belirlenebilir. İkimizin de sağladığı bir durumda kura yöntemine başvurulabilir," dedi.