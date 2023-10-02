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Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biriydi! Şimdi görenler tanıyamıyor

Ünlü oyuncu ve komedyen Peker Açıkalın, “Avrupa Yakası” dizisinde unutulmaz ‘Kapıcı Gaffur’ karakteriyle tüm Türkiye’yi kahkahaya boğmuştu. Yıllar sonra görüntülenen Açıkalın, değişen görünümüyle dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biriydi! Şimdi görenler tanıyamıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 01:44

Herkesin gönlünde taht kuran ve ekranların sevilen ismi Peker Açıkalın, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Ünlü sanatçı, 59 yaşında, değişmiş haliyle hayranlarını şaşırttı. Sakal bırakan ve kilo alan sanatçının bu yeni görüntüsü, çok konuşuldu.

Peker Açıkalın, yıllardır özellikle rol aldığı projelerle adını duyurmuş bir isim. Ancak bir süredir ortalarda gözükmeyen sanatçı, sakin bir yaşam sürüyordu. Son olarak 2018’de 'Baba 1.5' filminde izleyici karşısına çıkan Açıkalın, değişen fiziksel görüntüsüyle hayranlarını hayrete düşürdü.

Değişen Görünümüyle Dikkat Çekti

Kilo alışı ve uzayan sakallarıyla Açıkalın, adeta yeni bir görünüme büründü. Özellikle sakallarındaki beyazlar, hayranlarını bir hayli şaşırttı. Bir hayranının çektiği fotoğraf sayesinde, ünlü sanatçının son hali ortaya çıktı.

Unutulmaz Gaffur karakteriyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın’ın bu yeni hali, eski ve yeni hayranları tarafından merakla konuşuluyor.

Yıllardır ekranlardan uzak kalan ve özlenen sanatçı Peker Açıkalın’ın yeni görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu. “Avrupa Yakası” dizisiyle sevgi kazanan Açıkalın, yıllar sonra değişen haliyle hayranlarını bir kez daha şaşırtmayı başardı.

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