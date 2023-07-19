Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu! Ne Clio ne de Egea! O otomobil peynir ekmek gibi satıyor

Ne Clio ne de Egea! O otomobil peynir ekmek gibi satıyor! Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu- Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, Türkiye'de büyük ilgi gören modelleriyle Temmuz ayında da dikkatleri üzerine çekiyor. Temmuz 2023 fiyat listesinin açıklanmasıyla birlikte Hyundai, vatandaşları cezbeden birçok seçenek sunuyor.

Hyundai Temmuz ayı fiyat listesiyle beraber tüketiciler, markanın geniş ürün yelpazesinde yer alan modeller arasından seçim yapma imkanına sahiptir. Kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun olarak farklı segmentlerde yer alan araçlar sunulmaktadır. Hyundai'nin fiyat listesinde yer alan modeller arasında popüler sedan modeller, hatchback araçlar, SUV'ler ve ticari araçlar bulunmaktadır. Her bir model, özellikleri, donanım seçenekleri ve motor gücü gibi farklı özelliklerle farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Fiyat listesine göre, Hyundai'nin Temmuz ayı modellerinin fiyatları arasında değişiklikler bulunmaktadır. Bu fiyat farklılıkları, aracın modeline, donanım seçeneklerine ve ekstra özelliklere göre değişiklik gösterebilir. Tüketiciler, tercih ettikleri modeli ve donanım seçeneklerini dikkate alarak, bütçelerine ve ihtiyaçlarına en uygun olan aracı seçebilirler. Hyundai'nin Temmuz ayı fiyat listesinin açıklanmasıyla birlikte, otomobil almak isteyenler için çeşitli fırsatlar ve avantajlar ortaya çıkmaktadır. Kampanyalar, indirimler ve özel finansman seçenekleri gibi avantajlar, müşterilere araç sahibi olma konusunda kolaylıklar sağlar.

Fiat, Türkiye'nin en çok satan otomobil markası olmasına rağmen, Temmuz ayında üst üste yaptığı üçüncü zamla birlikte Egea modeli Türkiye'nin en ucuz aracı unvanını kaybetti. Bu zamla birlikte Fiat Egea artık daha yüksek bir fiyat etiketine sahip oldu.

Fiat Egea, Türkiye'de Bursa'da üretilen ve ülkenin en popüler otomobili olan bir modeldir. 2015 yılında satışa sunulan Egea, 8 yıl boyunca Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği otomobil unvanına sahipti. Ancak Temmuz ayında yapılan üçüncü zamla birlikte durum değişti.

Fiat'ın zam kararıyla birlikte Egea modelinin fiyatı artık 700 bin TL'ye ulaşmış durumdadır. Bu nedenle, Türkiye'nin en ucuz otomobili olma unvanını kaybetmiştir. Fiat Egea'nın yerine ise Hyundai İ10 modeli Türkiye'nin en ucuz otomobili olarak öne çıkmaktadır.

İşte güncel Fiat Egea ve Hyundai İ10 fiyatları:

Fiat Egea:

Egea Sedan: 654.740 TL'den 689.740 TL'ye yükseldi.

Egea Cross: 717.790 TL'den 752.790 TL'ye yükseldi.

Egea Cross Wagon: 1.005.590 TL'den 1.055.590 TL'ye yükseldi.

Egea Hatchback: 702.540 TL'den 737.540 TL'ye yükseldi.

Hyundai İ10:

1.0 MPI 67 PS Jump (Benzin, Manuel): 681.304 TL.

1.0 MPI 67 PS Jump (Benzin, AMT): 721.982 TL.

1.2 MPI 84 PS Style (Benzin, AMT): 742.321 TL.

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk (Benzin, AMT): 798.253 TL.

Bu fiyatlar, markaların güncel fiyat politikalarına ve özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tüketiciler, tercihlerine ve bütçelerine uygun olan aracı seçerken güncel fiyat listelerini incelemekte fayda vardır.