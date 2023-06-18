Türkiye'de peynir ekmek satan SUV oldu: İşte Chery TIGGO8, TIGGO7, OMODA5 fiyat listesi! 1,025,000 TL'ye satılıyor

İşte Chery TIGGO8, TIGGO7, OMODA5 fiyat listesi! Türkiye'de peynir ekmek satan SUV oldu- Türkiye pazarına geçtiğimiz Mart ayında yeniden giriş yapan Chery markası, kısa sürede önemli bir satış başarısı elde etti. Son bilgilere göre, geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye genelinde toplamda 2,917 adet D-SUV satışı gerçekleştirilirken, bu satışların 3'te 1'i Chery markasının SUV modellerine aitti. Özellikle Chery Tiggo 8 Pro modelinden 1,098 adet satıldığı bildirildi.

Chery markası Mart ayının sonunda Türkiye otomotiv pazarına giriş yapmış olmasına rağmen, kısa sürede etkileyici bir satış performansı sergiledi. 2023 yılı Ocak ayından Mayıs ayına kadar olan süreçte, Türkiye'de D-SUV segmentinden toplamda 9,004 adet satış gerçekleştirildi ve Chery Tiggo 8 Pro modelinin satışları ise 1,528 adede ulaştı. Chery'nin, sonradan pazara girmesine rağmen bu denli yüksek satış rakamlarına ulaşması, dikkatleri üzerine çekti.

Genellikle bir ürün bir ülkeye yeni girdiğinde vatandaşlar temkinli bir yaklaşım sergilerler. Ancak Chery'nin Türkiye'ye girişi bu beklentilerin ötesinde bir ilgiyle karşılandı. Özellikle aynı segmentteki diğer araçlara kıyasla daha uygun fiyatlar sunması, tercih sebepleri arasında yer aldı. Ayrıca, Chery'nin daha önce Türkiye pazarında var olması da güvenilirlik açısından önemli bir faktör olarak değerlendirildi.

Chery'nin tercih edilmesindeki bir diğer etken ise stok problemleri yaşanmaması ve rekabetçi fiyatlar sunması oldu. Chery'nin başarısı, yakın zamanda otomotiv sektörünün tamamen ele geçirileceği izlenimi uyandırmaktadır.

TIGGO8 PRO FİYAT LİSTESİ

Luxury: 1,250,000 TL

Excellent: 1,350,000 TL

TIGGO7 PRO FİYAT LİSTESİ

Comfort: 1,025,000 TL

Luxury: 1,085,000 TL

Excellent: 1,145,000 TL

OMODA5 FİYAT LİSTESİ