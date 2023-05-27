Türkiye'de peynir ekmek gibi satıyor! Citroen o modelini 259 bin TL'den listelemeye başladı

Citroen o modelini 259 bin TL'den listelemeye başladı. Türkiye'de peynir ekmek gibi satıyor- Citroen, sıfır araç almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Yeni modeli olan "o" modelini 259 bin TL'den satışa çıkardı. Son dönemde yaşanan olumsuz olaylar, birçok sektörü etkilediği gibi otomotiv sektörünü de zor durumda bıraktı. Bu durumda otomobil markaları, fiyatlarını aylık olarak güncelleyerek zam yapmak zorunda kaldı. Ancak Citroen, tüketicilere cazip bir seçenek sunarak yeni modelini 259 bin TL'den satışa sundu.

Citroen'in "o" modeliyle ilgili detaylara göz atacak olursak, AMI, C3 ve C-Elysee gibi modellerin en uygun fiyatlı seçenekler olduğunu görüyoruz. Özellikle AMI modeli, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Elektrikli bir araç olan AMI'nin 2023 Mayıs ayı fiyatı 259.500 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca Citroen'in C3 modeli de uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alıyor. 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel modelinin Mayıs ayı fiyatı 535.900 TL olarak belirlenmiştir. Diğer seçenekler ise 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold (655.800 TL), 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine (686.600 TL) ve 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 ELLE (707.100 TL) şeklindedir.

Citroen'in bu satış kampanyası, araç almak isteyenlere avantajlı bir seçenek sunuyor. Ancak tüketicilerin karar vermeden önce detaylı araştırma yapmaları ve bütçelerini doğru bir şekilde değerlendirmeleri önemlidir.