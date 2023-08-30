Türkiye'de olamaz denilen fiyat etiketi! 520 bin liraya sıfır aile arabası satacaklar

520 bin liraya sıfır aile arabası satacaklar! Türkiye'de olamaz denilen fiyat etiketi- Hükümet, araç fiyatlarını düşürme çabalarını sürdürürken, ikinci el piyasasında görülen fiyat gerilemesinin ardından sıfır araç modellerinde de fiyat düşüşü gözlenmeye başlamıştır. Bu dönemde, 1.000.000 TL'nin altında sıfır araç bulmak neredeyse zor bir hale gelirken, İtalyan otomobil üreticisi Fiat'ın yaptığı yeni fiyat açıklaması büyük bir şaşkınlık yaratmıştır.

Karar Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fiat markası, aile arabası olarak kullanılabilecek Fiorino modelini sadece 500.000 TL fiyatla satışa sunacak.

İtalyan otomotiv devi Fiat'ın Fiorino modelinin en temel donanıma sahip aracı, 531.900 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmaktadır. Türkiye'de üretilen Fiat Fiorino, hem ticari amaçlarla kullanılabilecek bir iş aracı olarak tercih edilebilmekte, hem de aileler için ideal bir seçenek sunmaktadır.

Fiyatı Dikkat Çekiyor

Araç almak isteyenler, ihtiyaçlarına en uygun seçenekleri tercih etme eğiliminde olduğundan alternatif modeller önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, Fiat Fiorino da önemli bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.

Sıfır kilometre araçların fiyatlarını incelediğimizde, Fiat Fiorino'nun fiyatının dikkat çektiği görülmektedir. En temel donanımlı Fiat Fiorino modeli için istenen en düşük fiyat, 531.900 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, sıfır araç pazarında uygun fiyatlı bir seçenek sunmaktadır.

Fiyat Seçenekleri

Fiat Fiorino'nun farklı donanım seçenekleri de bulunmaktadır. Cargo donanımı için başlangıç fiyatı 531.900 TL iken, Combi donanımı için fiyatlar 539.900 TL'den başlamaktadır. Donanım seçeneklerine göre, aracın fiyatı 655.900 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Sıfır araç fiyatlarında görülen bu düşüş trendi, otomobil almak isteyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Fiat Fiorino'nun uygun fiyatı ve çeşitli donanım seçenekleri, hem ticari kullanım hem de aile ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için cazip bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.