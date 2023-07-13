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Türkiye'de herkes Migros, A101, ŞOK ve BİM marketten o ürünü stokluyor! Hemen alın, bitebilir!

El Nino'nun etkilerinin hissedilmeye başlamasının ardından pirinç fiyatları son yılda rekor seviyelere ulaşmıştır.

Türkiye'de herkes Migros, A101, ŞOK ve BİM marketten o ürünü stokluyor! Hemen alın, bitebilir!
Yayın Tarihi : 2023-07-13 11:15

Hemen alın, bitebilir! Türkiye'de herkes Migros, A101, ŞOK ve BİM marketten o ürünü stokluyor- El Nino'nun etkilerinin hissedilmeye başlamasının ardından pirinç fiyatları son yılda rekor seviyelere ulaşmıştır. Artan ithalatlar, fiyatların yükselmesine neden olurken, vatandaşlar da pirinç stoklama eğilimine girmişlerdir. Tayland Pirinç İhracatçıları Birliği'ne göre, bölgede referans olarak kullanılan yüzde 5 kırılmış Tay beyaz pirincin fiyatı son dört ayda yaklaşık yüzde 15 artarak 535 dolara yükselmiş ve Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino koşullarının yedi yıl sonra ilk kez Pasifik ve Güneydoğu Asya'yı tehdit ettiğini belirtmiştir. Geçtiğimiz hafta yaşanan rekor düzeydeki sıcaklıklar, gıda üretimini tehlikeye sokmaktadır.

Tayland Pirinç İhracatçıları Birliği'nin Onursal Başkanı Chookiat Ophaswongse, "El Nino'nun etkilerini Eylül ve Ekim aylarında net bir şekilde görmeye başlayacağız. Gelecek yıl da El Nino'nun etkisi süreceğinden, stoklama eğiliminin devam edeceğini düşünüyoruz" şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştur.

The Rice Trader'ın kurucusu ve CEO'su Jeremy Zwinger, "Endonezya ve Filipinler'den yapılan büyük alımlar piyasayı yukarı yönlendirdi. Ancak politika veya hava koşulları değişmedikçe, yeni yılda ve hatta dördüncü çeyrekte zayıflık bekleniyor" ifadelerini kullanmıştır. Ayrıca, küresel pirinç arzının son derece yüksek olduğu da belirtilmiştir.

Pirinçlerin su içerisinde yetiştiği bilinmektedir. Kuraklıkla birlikte sıcaklıkların 40 dereceyi aşması, bazı pirinç türlerinin erken olgunlaşabileceğini göstermektedir.

Sonuç olarak, El Nino'nun etkilerinin hissedilmeye başlaması, pirinç fiyatlarında artışa neden olmuştur. Artan ithalat talebi ve iklim koşullarındaki değişimler, pirinç piyasasında dalgalanmalara sebep olmaktadır. Gelecek yıl da El Nino'nun etkisinin süreceği düşünüldüğünden, pirinç stoklama eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Ancak, küresel pirinç arzının yüksek olduğu ve politika veya hava koşullarındaki değişikliklerin piyasada zayıflığa neden olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

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