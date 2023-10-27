Türkiye'de daha ucuzu satılmıyor! Fiyatı duyan peynir ekmek gibi alıyor: Herkesin istediği aile arabası

Fiat Fiorino, Türkiye'nin en çok tercih edilen ticari araçlarından biri haline geldi. Hem işletme sahipleri hem de aileler için cazip bir seçenek olan Fiorino, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Şu anda piyasada bulunan en ucuz sıfır Fiat Fiorino modeli 563.900 TL'den satışa sunuluyor.

Peki, Fiat Fiorino'nun özellikleri nelerdir ve bu uygun fiyatlı araç hangi özellikleri sunuyor?

Fiat Fiorino'nun Temel Özellikleri:

Yük Taşıma Kapasitesi: Fiat Fiorino, özellikle işletme sahipleri için ideal bir seçenek sunuyor. Araç, 650 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu, ticaret yapmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Geniş İç Hacim: Fiorino'nun iç hacmi, 1.52 metreküp olarak belirlenmiş. Bu, hem iş ekipmanlarınızı hem de aile üyelerinizi rahatça taşımanızı sağlar.

Manevra Kabiliyeti: Özellikle şehir içi kullanım için tasarlanmış olan Fiorino, kompakt boyutları sayesinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kolayca manevra yapmanızı sağlar. Bu, park etme işlemlerini de büyük ölçüde kolaylaştırır.

Fiat Fiorino'nun Fiyatları:

Fiat Fiorino, farklı motor seçenekleri ve donanım seviyeleri ile sunulmaktadır. İşte bazı Fiat Fiorino model ve fiyatları:

1.4 Fire 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin: 563.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin/LPG: 580.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Pop Manuel Dizel: 640.900 TL

1.4 Fire 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin: 578.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin/LPG: 595.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Safeline Manuel Dizel: 655.900 TL

1.4 Fire 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin: 603.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Premio Manuel Dizel: 680.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin/LPG: 620.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 100. Yıl Özel Serisi Manuel Dizel: 705.900 TL

Fiat Fiorino, uygun fiyatıyla ve işlevselliğiyle sürücülere ekonomik bir seçenek sunuyor. İster ticaret yapmak isteyin, ister aile gezileri düzenlemek; Fiorino, geniş iç hacmi ve taşıma kapasitesiyle ihtiyaçlarınıza cevap veriyor.

Fiat Fiorino, ekonomik fiyatının yanı sıra çeşitli versiyonları ve donanım seçenekleri ile kullanıcılarına çeşitli seçenekler sunuyor. İşte Fiat Fiorino'nun bazı önemli donanım seçenekleri:

Final Pop: Fiorino'nun bu versiyonu, temel sürüş ihtiyaçlarını karşılayan bir seçenek sunar. Pratik kullanımı ve ekonomik yakıt tüketimi ile dikkat çeker.

Safeline: Bu versiyon, güvenlik ve konfor özelliklerini bir araya getirir. Özellikle güvenlik donanımlarıyla ön plana çıkar.

Premio: Fiorino Premio, daha fazla konfor ve teknoloji sunar. Yüksek donanım seviyesi ile sürücülere daha fazla konfor ve özellik sunar.

100. Yıl Özel Serisi: Fiat'ın 100. yılını kutlamak için özel olarak tasarlanan bu versiyon, özel tasarım detayları ve donanım özellikleri ile dikkat çeker.

Fiat Fiorino'nun uygun fiyatı ve pratik kullanımı, Türkiye'deki otomobil pazarında dikkat çekiyor. Bu nedenle, bir araç almayı düşünüyorsanız, Fiat Fiorino'nun cazip seçeneklerini değerlendirmek isteyebilirsiniz. Unutmayın ki, araç fiyatları zaman içinde değişebilir, bu nedenle en güncel fiyatları ve kampanyaları takip etmek önemlidir.