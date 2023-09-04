Türkiye otomobil piyasası karışacak! Dünya otomobil devi o modellerde büyük indirim yaptı! Kapış kapış satılır!

2022 yılında dünyanın en çok satılan elektrikli araç markası unvanını elde eden BYD (Build Your Dreams), 2023'ün ilk yarısında da dikkatleri üzerine çekiyor. Türk tüketicileriyle buluşma hazırlıklarını sürdüren BYD, Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Bu önemli adımı, ALJ Türkiye distribütörlüğü ile gerçekleştirerek elektrikli araç pazarına güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. İşte BYD'nin başarı öyküsü ve Türkiye pazarındaki heyecan verici gelişmeler:

BYD: Elektrikli Araçlar ve Bataryaların Uzmanı

BYD, elektrikli araçlar ve bataryalar konusunda uzmanlaşmış bir marka olarak öne çıkıyor. Çin'de üst üste 9 yıldır ve globalde son 2 yıldır en fazla yeni nesil enerjili binek araç satışı gerçekleştiren bir marka olma başarısını elde etti. Bu, markanın elektrikli araçlar konusundaki liderliğini kanıtlıyor. Aynı zamanda, BYD, rekor teslimatlar sayesinde ikinci çeyrekte kârını yüzde 145 oranında artırdı.

BYD, bu yılın başlarında Çin'in en çok satan otomobil markası olarak Volkswagen'i geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu. İkinci çeyrekte yüzde 98'lik bir artışla 703 bin adet yeni enerji aracı (elektrikli ve hibrit) teslim ederek liderliğini sürdürdü. Bu büyüme, markanın gelirini yüzde 67 artırarak 21.4 milyar doların üzerine çıkardı.

Türkiye Pazarına Güçlü Bir Adım

BYD, geniş elektrikli ürün yelpazesi, premium tasarım anlayışı ve öncü batarya teknolojileri ile dünya genelinde büyük bir etki yaratıyor. Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmak için hazırlıklarını sürdüren marka, ALJ Türkiye distribütörlüğü ile işbirliği yaparak Türk tüketicilerine elektrikli araçlarını sunmaya hazırlanıyor. İkinci çeyrekteki kârını iki katından fazla artırarak 933 milyon dolar seviyesine çıkarması, BYD'nin Türkiye'deki başlangıcının ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor.

BYD'nin 2022'nin dördüncü çeyreğinden sonraki en yüksek ikinci çeyrek kârını elde etmesi, markanın elektrikli araç pazarındaki liderliğini genişlettiğinin bir göstergesi. Yılın ilk yarısında net geliri yüzde 204,7 oranında artarak Çin'in elektrikli araç pazarındaki liderliğini daha da sağlamlaştırdı.