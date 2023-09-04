Advert

Türkiye otomobil piyasası karışacak! Dünya otomobil devi o modellerde büyük indirim yaptı! Kapış kapış satılır!

BYD, Türkiye pazarına giriş yaparak elektrikli araç seçeneklerini Türk tüketicileriyle buluşturacak ve bu alanda yeni bir dönemin başlangıcına öncülük edecek.

Türkiye otomobil piyasası karışacak! Dünya otomobil devi o modellerde büyük indirim yaptı! Kapış kapış satılır!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-09-2023 10:38

2022 yılında dünyanın en çok satılan elektrikli araç markası unvanını elde eden BYD (Build Your Dreams), 2023'ün ilk yarısında da dikkatleri üzerine çekiyor. Türk tüketicileriyle buluşma hazırlıklarını sürdüren BYD, Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Bu önemli adımı, ALJ Türkiye distribütörlüğü ile gerçekleştirerek elektrikli araç pazarına güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. İşte BYD'nin başarı öyküsü ve Türkiye pazarındaki heyecan verici gelişmeler:

BYD: Elektrikli Araçlar ve Bataryaların Uzmanı

BYD, elektrikli araçlar ve bataryalar konusunda uzmanlaşmış bir marka olarak öne çıkıyor. Çin'de üst üste 9 yıldır ve globalde son 2 yıldır en fazla yeni nesil enerjili binek araç satışı gerçekleştiren bir marka olma başarısını elde etti. Bu, markanın elektrikli araçlar konusundaki liderliğini kanıtlıyor. Aynı zamanda, BYD, rekor teslimatlar sayesinde ikinci çeyrekte kârını yüzde 145 oranında artırdı.

BYD, bu yılın başlarında Çin'in en çok satan otomobil markası olarak Volkswagen'i geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu. İkinci çeyrekte yüzde 98'lik bir artışla 703 bin adet yeni enerji aracı (elektrikli ve hibrit) teslim ederek liderliğini sürdürdü. Bu büyüme, markanın gelirini yüzde 67 artırarak 21.4 milyar doların üzerine çıkardı.

Türkiye Pazarına Güçlü Bir Adım

BYD, geniş elektrikli ürün yelpazesi, premium tasarım anlayışı ve öncü batarya teknolojileri ile dünya genelinde büyük bir etki yaratıyor. Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmak için hazırlıklarını sürdüren marka, ALJ Türkiye distribütörlüğü ile işbirliği yaparak Türk tüketicilerine elektrikli araçlarını sunmaya hazırlanıyor. İkinci çeyrekteki kârını iki katından fazla artırarak 933 milyon dolar seviyesine çıkarması, BYD'nin Türkiye'deki başlangıcının ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor.

BYD'nin 2022'nin dördüncü çeyreğinden sonraki en yüksek ikinci çeyrek kârını elde etmesi, markanın elektrikli araç pazarındaki liderliğini genişlettiğinin bir göstergesi. Yılın ilk yarısında net geliri yüzde 204,7 oranında artarak Çin'in elektrikli araç pazarındaki liderliğini daha da sağlamlaştırdı.

 

Benzer Haberler
İmar affı son dakika çıkacak mı? Yapı Kayıt Belgesi affına ilişkin ilk açıklama geldi! İmar affı son dakika çıkacak mı? Yapı Kayıt Belgesi affına ilişkin ilk açıklama geldi!
443.660 TL'ye Dacia Duster satılıyor! Çok kısa bir süre için stoklarla sınırlı! Stoklarla sınırlı! 443.660 TL'ye Dacia Duster satılıyor! Çok kısa bir süre için stoklarla sınırlı! Stoklarla sınırlı!
Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Eylül 2023 fiyat listesi göz kamaştırdı! 1.180.000 TL’ye bu özellikte başka araç yok! Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Eylül 2023 fiyat listesi göz kamaştırdı! 1.180.000 TL’ye bu özellikte başka araç yok!
Volkswagen elektrikli Polo modeliyle vatandaşı mest edecek! İlk kez görüntülendi! Fiyatı ise evlere şenlik! Volkswagen elektrikli Polo modeliyle vatandaşı mest edecek! İlk kez görüntülendi! Fiyatı ise evlere şenlik!
Benzin fiyatlarına okkalı zam! Tabelalar tek tek değişti! Araç sahipleri elini çabuk tutsun! Benzin fiyatlarına okkalı zam! Tabelalar tek tek değişti! Araç sahipleri elini çabuk tutsun!
7500 TL Destek Taze Çıktı! Erdoğan İmzayı Çaktı! Kış Gelmeden IBAN'ı Bildiren Alacak 7500 TL Destek Taze Çıktı! Erdoğan İmzayı Çaktı! Kış Gelmeden IBAN'ı Bildiren Alacak
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz sezonu kapattı:
  • 02-09-2023 10:26

Pınar Deniz sezonu kapattı: "Artık tatili bitirip Ceylin'i mi oynasan?"

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları
  • 04-09-2023 08:13

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim
  • 01-09-2023 11:44

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor

Teoman: Kötü alışkanlıklarımı azaltıyorum, hayatla ilgili planlarım var
  • 03-09-2023 12:30

Teoman: Kötü alışkanlıklarımı azaltıyorum, hayatla ilgili planlarım var